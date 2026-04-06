Uludağ Sarıalan'a inen Ayı ailesi korkuttu! Uzmanlar uyardı: "Yaklaşmayın"

Bursa'nın kış turizm merkezi Uludağ, bu kez tatilcileri değil, kış uykusundan uyanan davetsiz misafirlerini ağırladı. Sarıalan bölgesinde yiyecek arayışına çıkan bir ayı ailesi, yerleşim alanlarına oldukça yakın bir noktada görüntülendi. Doğada nadir görülen bu anlara tanıklık eden bir aile, telefonlarına sarılarak o anları ölümsüzleştirmek istedi.

Görüntü Alırken "Ani Refleks" Paniği Yaşandı

Kamera kaydı sırasında ayıları uzaktan izleyen aile, ayılardan birinin aniden kendilerine doğru hamle yapmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Ayının gösterdiği bu ani refleks, görüntü alan vatandaşlar arasında kısa süreli bir şoka ve büyük bir paniğe neden oldu.

Korku Dolu Dakikalar: Bölgeden Hemen Uzaklaştılar

Ayının saldırgan bir tavır sergilemesinden endişe eden aile, panik içinde kayıt yapmayı bırakarak güvenli bir alana doğru çekildi. Yaşanan kısa süreli arbede ve korku anları, cep telefonu kamerasına sesli bir şekilde yansıdı. Ayıların daha sonra ormanlık alanın derinliklerine girerek gözden kaybolduğu öğrenildi.

Uzmanlardan Uyarı: "Ayılara Yaklaşmayın!"

Uludağ'da havaların ısınmasıyla birlikte ayıların yiyecek aramak için çöp konteynerlerine ve kamp alanlarına daha sık gelebileceğini belirten yetkililer, vatandaşları uyardı. Uzmanlar, ayıların yavrularıyla birlikteyken çok daha korumacı ve saldırgan olabileceğini, bu nedenle güvenli mesafenin korunması gerektiğini vurguladı.