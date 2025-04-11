Ekrem İmamoğlu aday olamazsa ne olacak? Özgür Özel'den adaylık çıkışı! Mansur Yavaş'a "İşine bak" mesajı verdi!

CHP'de adaylık krizi derinleşiyor: İmamoğlu'nun tutuklanması ve siyasi yasak ihtimali sonrası gözler Özgür Özel'e çevrildi. Mansur Yavaş’ın "Kimsenin yedeği olmam" sözlerine gönderme yapan Özel, "Mansur Bey'in şu tarafından da çok memnunum. Onun gücü icraatında, Öyle. işine gücüne bakmasında. İşine gücüne bakıyor. Şimdi de yapacak." diyerek Mansur Yavaş’ı saf dışı bıraktı. Özel'in ilerleyen süreçte adaylık yürüyüşünü "Eğer İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olamıyorsa CHP’nin Genel Başkanı doğal cumhurbaşkanı adayıdır" diyerek başlatacağı söyleniyor.