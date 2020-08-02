Ege ve Marmara'da orman yangınları! Son durumu Bakan Pakdemirli açıkladı

02.08.2020 18:43

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege ve Marmara Bölgeleri'nde çıkan orman yangınlarındaki son durumu A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Bakan Pakdemirli "Şu anda İzmir, Gaziemir, Çile, Seferihisar ve Manisa yangınlarını helikopterle denetliyorum, koordinasyonu buradan sağlıyoruz sizinle de helikopterden iletişim kuruyorum. Vatandaşlar dikkatli olmalı. 20 binin üzerinde personel, 600'ün üzerinde ilk müdahale aracı, 185 dozer, 475 iş makinası toplamda 2600 araçla yangınların hepsine müdahale ediyoruz." ifadelerini kullandı. Pakdemirli, "Yangınlarda sabotaj izi var mı?" sorusunu da yanıtladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege ve Marmara Bölgeleri'nde çıkan orman yangınlarındaki son durumu A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

YANGINLARDA SABOTAJ İZİ VAR MI?

Bakan Pakdemirli, 20 binin üzerinde personel, 600'ün üzerinde ilk müdahale aracı,185 dozer, 475 iş makinası toplamda 2600 araçla yangınların hepsine müdahale edildiğini söyledi. "Yangınlarda sabotaj izi var mı?" sorusuna da canlı yayında yanıt veren Pakdemirli, her orman yangınıyla ilgili kolluk kuvvetlerinin çok yönlü soruşturma başlattığı ama yangınların yüzde 90 oranlar insan hatasından kaynaklandığına dikkati çekti.