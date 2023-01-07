Ege Denizi'ndeki Midilli Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.







Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.52'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 14,29 kilometre uzaklıkta, Midilli Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 14,14 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

OLUMSUZ DURUM OLMAMIŞTIR

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde saat 04.52'de, merkez üssü Midilli Adası olan 5 büyüklüğünde deprem kaydedildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Ege Denizi, Midilli Adası merkezli olarak meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem ile ilgili alınan ilk bilgilere göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

SON DEPREMLER

2023.01.07 05:54:12 39.3925 26.2483 12.8 -.- 4.1 4.0 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2023.01.07 05:10:18 39.3810 26.2598 10.3 -.- 2.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2023.01.07 05:01:53 39.3785 26.2603 10.0 -.- 3.6 3.6 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2023.01.07 04:59:21 39.3790 26.2187 14.6 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2023.01.07 04:52:57 39.3728 26.2807 11.2 -.- 5.1 5.0 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2023.01.07 04:25:09 40.7897 31.0887 9.1 -.- 1.5 -.- KUSACMASI-(DUZCE)

2023.01.07 04:03:42 38.5610 39.2227 5.0 -.- 1.6 -.- KUYULU-(ELAZIG)

2023.01.07 03:04:38 35.9795 28.3260 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

2023.01.07 02:55:35 37.8822 27.2455 9.3 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2023.01.07 02:51:16 37.8718 27.2525 13.3 -.- 1.2 -.- KUSADASI (AYDIN)

2023.01.07 02:40:49 36.9933 27.6868 8.0 -.- 1.7 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA)

2023.01.07 02:22:15 37.8913 27.2497 5.8 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2023.01.07 02:02:06 40.6722 30.4215 16.4 -.- 1.4 -.- KEMALIYE-ARIFIYE (SAKARYA)

2023.01.07 01:20:06 37.9148 27.2343 5.3 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2023.01.07 01:10:49 40.6910 30.4240 13.4 -.- 1.4 -.- KEMALIYE-ARIFIYE (SAKARYA)

2023.01.07 01:02:59 37.9018 27.1727 5.0 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2023.01.07 00:24:11 36.9547 27.3697 10.3 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2023.01.07 00:20:18 37.8958 27.2543 5.6 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2023.01.07 00:13:23 35.5843 25.8390 5.3 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2023.01.07 00:10:59 35.5297 25.8050 5.4 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2023.01.07 00:08:50 37.8670 27.2205 4.7 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2023.01.07 00:02:01 37.8787 27.2568 4.3 -.- 2.9 -.- KUSADASI (AYDIN)