EDHO (175.) yeni bölüm fragmanı ve kamera arkası sosyal medyaya bomba gibi düştü. Atv'nin 6 sezondur devam eden dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175. bölüm Alpaslan'ın masaya gelişi ile bambaşka bir boyut kazanıyor! Yaman Korkmaz, İlyas ve Hızır Çakırbeyli'nin tansiyonunu yükseltmeye devam ederken Alpaslan'ın kanlı girişi EDHO severleri ekran başına kilitleyecek. Büyük bir merakla beklenen EDHO 175. yeni bölüm fragmanının ardından sosyal medyaya düşen EDHO kamera arkası görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. EDHO'da Şahin Ağa ve Tipi ölecek mi? İşte oluk oluk kanın akacağı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175. bölüm...

EDHO 175. yeni bölüm fragmanı ve kamera arkası izle: Alpaslan'dan kanlı giriş! EDHO yeni bölümde kimler ölecek? Yaman Korkmaz, Yavuz Sincanlı, Alpaslan, Tipi ve Şahin Ağa hedefte! ATV'nin dizisi olan EDHO, reytinglerde birinci sırayı bırakmazken, dizinin yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. EDHO son bölümde vurulan Şahin Ağa diziye veda mı ediyor? İşte yeraltı dünyasının nam salan ailesi Çakırbeyliler'in EDHO 175. bölümde başına gelecekler...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sevilen dizinin kemara arkası görüntüleri ise sosyal medyada ilgi odağı oldu. EDHO 6. sezonda Alpaslan Çakırbeyli'nin namı yürürken, tüm sahneler büyük bir heyecanla takip ediliyor.

EDHO 175. bölüm fragmanı izle: ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bomba gelişmeler yaşandı. EDHO'da bu hafta kan gövdeyi götürdü. Şahin Ağa'nın vurulması akıllara "Turgay Tanülkü Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde ayrılıyor mu?" sorularını getirdi. Alpaslan Baba'ya pusu kuran Yaman Korkmaz'ın adamları ilk önce Kubilay'ı ardından da Şahin Ağa'yı vurdu. Hızır Çakırbeyli yeğeni Alpaslan'ı ve yıllardır dostu olan Şahin Ağa'yı kurtarmak için pusu kuran hainlerin önünü keserek arabalarına kurşun yağdırdı. İşte EDHO 175. bölüm fragmanı...

EDHO'DA TİPİ ÖLÜYOR MU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde yine kan gövdeyi götürecek. İntikam sırası Çakırbeyliler'de! İlyas ve Hızır'ın tansiyonuyla oynayan Yaman. yeni bölümde masadan ayrılıyor mu? Kulislerde dolaşan iddiaya göre Korkmaz ve Çakırbeyliler arasında yaşanan gerginlik, TİPİ karakterine hayat veren Savaş Özdemir'in sonu olacak. Bu iddianın doğruluğu henüz bilinmese de önümüzdeki bölümlerde Tipi'nin EDHO'ya veda edip etmediğini hep birlikte göreceğiz...

EDHO 175. BÖLÜMDE ALPASLAN'DAN KANLI GİRİŞ!

﻿Abisi Derman Korkmaz'ın intikamını almak için sabırsızlanan Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'nin karşısına dikilerek Alpaslan Çakırbeyli'nin ölmesini ister. Hızır Çakırbeyli'nin ikazlarına rağmen, kendi planlarının uygulamaya başlayan Korkmazlar, tansiyonu yükseltmeye kararlıdır. Paralel'cilerin yaptığı saldırıda vurulan Şahin Ağa'nın intikamını almak için gözünü karartan Alpaslan ise soluğu masada alır. Korumaları birer birer vurarak masaya çıkan Alpaslan Çakırbeyli namluyu Yavuz'a çevirerek eşi Özlem'in de intikamını da almak ister. Amcası İlyas Çakırbeyli'nin lider olduğu masaya yaptığı saldırı ise herkesi zor durumda bırakır. Daha yeni masanın lideri olan İlyas Çakırbeyli, yeğeni ve masa arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.

Hızır Çakırbeyli'nin kurduğu oyundan habersiz kendi başına saldırılar yapan Alpaslan, teyzesi Ceylan Çakırbeyli'nin de ikazıyla kendini geri çekmeye hazırdır. Fakat Alpaslan'ın mekanına yapılan bombalı saldırı yeniden ortalığı savaş alanına çevirir.