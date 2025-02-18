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Düzce’de yasa dışı bahis operasyonu! | 18 Şubat 2025
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Düzce'de yasa dışı bahis operasyonu! | 18 Şubat 2025

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 11:40 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2025 11:40

Düzce'de düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık şebekesine yönelik çarpıcı gelişmeler yaşandı. 33 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen banka kayıtlarında 200 milyon dolarlık hesap hareketi tespit edildi. Şüpheliler arasındaki yazışmalar, organize suç örgütünün detaylarını ortaya çıkardı. Operasyonda silahlar, mühimmat ve dijital deliller ele geçirildi. İşte bu çarpıcı operasyonun detayları ve gözaltı anları, videomuzda!

Düzce'de yasa dışı bahis operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasındaki yazışmalarda geçen banka kayıtları incelendiğinde hesap hareketlerinin 200 milyon doları bulduğu tespit edildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis" suçları kapsamında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli E.Y.'nin el konulan telefonu, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından incelendi.

Yapılan incelemelerde, Skype programı üzerinden gerçekleştirilen yazışmalarda, şüpheli ile bu suçtan İstanbul'da tutuklanan ve önemli miktarda dolandırıcılık eylemine karışan M.C. başta olmak üzere birçok kişinin dolandırıcılık olayları ve yasa dışı bahis suçuna aracılık ettikleri belirlendi.
Yazışmalarda geçen banka kayıtlarının incelenmesi sonucunda hesap hareketlerinin 200 milyon doları bulduğu tespit edilince, Düzce, İstanbul, Kocaeli ve İzmir'in de aralarında bulunduğu illerde toplamda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, av tüfeği, 409 fişek, 27 cep telefonu, masaüstü bilgisayar, 2 dizüstü bilgisayar, USB bellek, SSD kart ve pos cihazı ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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