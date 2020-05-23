Dünyanın övdüğü İHA ve SİHA'lar CHP tarafından neden hedef alındı?

23.05.2020 02:22

Türkiye, Suriye'de ve Libya'da tarih yazan İHA-SİHA'lara karşı algı operasyonu başlatan CHP'nin gerçek yüzü A Haber tarafından ayyuka çıkarıldı. İşte dünyanın övgüsüne nail olan Türk İHA ve SİHA'ların CHP tarafından hedef alınmasının nedenleri...

Dünya sahnesinde övgüler alan, yurt dışı ve yurt içindeki terör operasyonlarında PKK'ya büyük darbe vuran İHA-SİHA'ların neden hedef alındı A Haber'in hazırladığı analiz ile gözler önüne serildi.

DÜNYANIN ÖVDÜĞÜ SİHA-İHA'LAR CHP'NİN HEDEFİ OLDU

Terör operasyonlarında PKK'ya göz açtırmayan İHA-SİHA'lar, bugün Libya'da kurulan oyunu bozuyor.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu önce "Nerede senin İHA'ların SİHA'ların" derken, PKK'ya ağır darbe vurulmasının ardından "Orada piknik yapıyor olabilirler, terör destek vermiş olabilirler" dedi.

CHP'nin vekili Sezgin Tanrıkulu ise, "Eskiden JİTEM vardı, şimdi bunlar var. İdamdan daha ağır ceza, bomba atıyorlar" ifadelerini kullandı.

Dünyanın hayranlıkla izleyip örnek gösterdiği İHA ve SİHA'lar, Libya'da kalkışılan darbe girişimde Hafter ve Batılı ortaklarına tarihi bir ders verdi. CHP ise her zaman olduğu gibi yerli ve milli projeye karşı çıktı.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKÇA SÖYLEMİŞTİ: "İNLERİNE GİRECEĞİZ"

CHP'nin İHA ve SİHA'lara karşı çıkması Başkan Erdoğan'ın da gündemi oldu. Başkan Erdoğan A Haber'de katıldığı programda, "Nasıl bunları konuşuyorsunuz. Bütün bunlar olacak, biz ala teröristlerin olduğu inleri mağaraları izleyecek miyiz? Yok öyle bir şey. İnlerine gireceğiz" demişti.

Mehmetçiğin gökyüzündeki gözler olan İHA ve SİHA'lar gerek yurt dışı gerek se yurt içindeki operasyonlarda destan yazdı, yazmaya da devam ediyor.

İHA VE SİHA ÜRETİCİLERİNE ALGI OPERASYONU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve vekilleri Sezgin Tanrıkulu'nun ardından bu kez sahne Veli Ağbaba'ya kaldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İHA ve SİHA'ların üreticisi T3 Vakfı'na yönelik asılsız suçlamalarda bulundu.

İftiralarıyla İHA ve SİHA üreticilerini karalamaya çalışan Ağbaba, T3 Vakfı'nın dene-yap atölyeleri içi İBB'den bağış ve tahsis aldığını iddia etti.

Ağbaba'nın iftiralarına Selçuk Bayraktar'dan tepki geldi. Selçuk Bayrak'tan CHP'li Ağbaba'nın iddialarını belgelerle yalanladı.

İBB'nin Ağbaba'nın iftiralarını yalanlamaması üzerine de Selçuk Bayraktar, İBB ile olan sözleşmelerini tek taraflı olarak fesh etti.