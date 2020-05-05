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    • 05.05.2020 18:18
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    'den 'nin T3 Vakfı'na saldırılarına yanıt: İHA ve SİHA'ların terörle mücadelede oyun değiştirici olması rahatsızlık yarattı

    Son dakika haberi... MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan AK , Baykar Teknik Müdürü 'ın Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürüttüğü T3 Vakfı'na yönelik 'li bazı isimlerin saldırılarına ilişkin konuştu. Çelik, "SİHA'ların oyun değiştirici olmasının derin bir rahatsızlık yaratmış olduğunu görüyoruz. Milletvekili olarak görev yapanların bundan rahatsız olması herhangi bir demokratik anlayışla izah edilebilir değil." dedi.

    CHP'nin T3 Vakfı'na saldırılarına yanıt

    Merkez Yürütme Kurulu Başkan liderliğinde toplandı. , toplantının ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Çelik'in gündeminde, Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili 'nın T3 Vakfı hakkında ortaya attığı asılsız iddialar da vardı.


    Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle:

    "YAPILAN SALDIRILAR MANİDAR"
    T3 Vakfı'na yapılan saldırılar manidardır. Yine cunta çağrıları, darbe çağrıları yapanlar tarafından yapıldı bu çağrılar. Siyasi suikastler, bu gelişmelerde de yapılmaya çalışılıyor. Yine aynı siyasi argümanlarla yapılıyor.

    SİHA'ların oyun değiştirici olmasının derin bir rahatsızlık yaratmış olduğunu görüyoruz. Milletvekili olarak görev yapanların bundan rahatsız olması herhangi bir demokratik anlayışla izah edilebilir değil.

    Ventilatör, sağlık cihazları üretimini son derece kıymetli bulduğumuzu ifade ediyoruz. 'deki her türlü iyi gelişme gibi teknoloji hamlesine saldıranların da altını çiziyoruz.

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