AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Çelik'in gündeminde, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın T3 Vakfı hakkında ortaya attığı asılsız iddialar da vardı.



Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle:

"YAPILAN SALDIRILAR MANİDAR"

T3 Vakfı'na yapılan saldırılar manidardır. Yine cunta çağrıları, darbe çağrıları yapanlar tarafından yapıldı bu çağrılar. Siyasi suikastler, bu gelişmelerde de yapılmaya çalışılıyor. Yine aynı siyasi argümanlarla yapılıyor.

SİHA'ların oyun değiştirici olmasının derin bir rahatsızlık yaratmış olduğunu görüyoruz. Milletvekili olarak görev yapanların bundan rahatsız olması herhangi bir demokratik anlayışla izah edilebilir değil.

Ventilatör, sağlık cihazları üretimini son derece kıymetli bulduğumuzu ifade ediyoruz. Türkiye'deki her türlü iyi gelişme gibi teknoloji hamlesine saldıranların da altını çiziyoruz.