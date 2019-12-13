Türkiye son dönemlerde hem uluslararası arenada attığı adımlarla hem de ekonomisindeki başarılarıyla öne çıkıyor. Bu durum yabancı akademisyen ve uzmanların da dikkatinden kaçmıyor. Bu isimlerden birisi geleceğe yönelik tahminleriyle nam salmış siyaset bilimci George Friedman. Türk ekonomisinin gücünden etkilendiğini söyleyen Friedman, ‘’Türkiye’nin bulunduğu bölgede Türkiye büyük bir güç. ABD gibi küresel güçler bölgeye geldiklerinde Türkiye ile muhatap olmaları gerekiyor. Bunu aynı zamanda, Türkiye ile eşit güce sahip olarak yapıyorlar. Bu, 10 yıl öncesine göre çok büyük bir değişiklik. Aynı zamanda Rusların ve İran’ın da Türkiye ile muhatap olması gerekiyor. Türkiye’ye saygı duymaları ve anlaşmaya varmaları gerekiyor. Bu da oldukça büyük bir değişiklik, bunun içerisine ekonomik büyümeyi kattığınızda Türkiye’nin politik olarak dünyadaki pozisyonunda yaşanan değişiklik benim öngördüğüm bir şeydi.’’ derken Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de büyük bir güç olacağını kaydetti.
Dünyaca ünlü siyaset bilimci George Friedman’dan Doğu Akdeniz açıklaması! ‘’Türkiye büyük bir güç olacak’’13.12.2019 04:50
- Dünyaca ünlü siyaset bilimci George Friedman’dan Doğu Akdeniz açıklaması! ‘’Türkiye büyük bir güç olacak’’
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