Dünyanın gündemi Ayasofya! Hangi ülke kararı nasıl karşıladı?

11.07.2020 01:30

Tarihin akışı değişti, Ayasofya yıllar sonra ibadete açıldı. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması, dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Peki hangi ülkede neler konuşuldu? Detaylar A Haber canlı yayınında ele alındı.

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Başkan Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesine yönelik karara imza attı.

Ardından Erdoğan, cami açılışının 24 Temmuz Cuma günü kılınacak cuma namazı ile açılacağını duyurdu.



DÜNYANIN GÜNDEMİ AYASOFYA

Ayasofya'nın yıllar sonra yeniden ibadete açılması, dünya basınında büyük yankı uyandırdı. A Haber muhabirleri; ABD, İngiltere ve Rusya'da Ayasofya hakkındaki konuşulanları aktardı. Peki Ayasofya'nın açılması dünya basınında manşetleri nasıl süsledi? İşte detaylar...