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    • 10.07.2020 20:33
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    Türkiye Ayasofya'yı ibadete açtı: üzgün!

    Uzun zamandır müze olarak hizmet veren tarihi Ayasofya camisinin yeniden ibadete açılmasının ardından açıklama yaptı. UNESCO’nun açıklamasında “Bir anıtın statüsü hakkında Türkiye’nin aldığı kararı üzüntüyle karşıladık” denildi.

    Türkiye Ayasofya'yı ibadete açtı: UNESCO üzgün!

    Ayasofya hakkında alınan kara öncesi de açıklamada bulunan , "Yapılacak değişikliklerin önceden UNESCO'ya bildirilmesi gerekiyor" demişti.

    UNESCO şu ifadeleri kullanmıştı:

    *Devletler sınırları içerisindeki miras listesindeki mekanların evrensel değerlerine zarar verecek herhangi bir değişiklik yapmamalıdır.

    *Yapılacak değişikliklerin önceden UNESCO'ya bildirilmesi gerekiyor. Gerekli durumlarda Dünya Kültür Mirası Komitesi'nin inceleme yapması söz konusu olabilir.

    KARAR RESMİ GAZETE'DE
    Ayasofya'nın İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

    Kararda, Ayasofya Camisi'nin müzeye çevrilmesi hakkındaki 1934 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın Danıştay 10. Dairesinin kararıyla iptal edildiği anımsatıldı.

    Bu kapsamda, Ayasofya Camisi'nin yönetiminin 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 35. maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verildiği belirtildi.

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