DP'li Cemal Enginyurt'un korumasının gazeteci Latif Şimşek'i yumrukladığı görüntüler ortaya çıktı!

Son dakika haberi! Demokrat Partili Cemal Enginyurt ve gazeteci Latif Şimşek, televizyon programında tartıştı. Programın sunucusu Pınar Işık Ardor, Enginyurt'un korumasının yayına ara verildiği sırada gazeteci Latif Şimşek'i darp ettiğini belirtip olayın yargıya intikal ettirildiğini açıkladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Latif Şimşek'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. Öte yandan olay anının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Korumanın yumruk attığı Şimşek'e Enginyurt'un da yumrukladığı görüldü.