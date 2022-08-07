FETÖ'cülerle kol kola yürüyen CHP'li Engin Özkoç'tan skandal açıklama!

Son dakika haberi! CHP, FETÖ'cülerle kol kola yol yürüdüğü halde FETÖ ile mücadele ettiği yalanını tekrarlamaya devam ediyor. Son olarak FETÖ'cülerle bağlantısı sık sık gündeme gelen CHP’li Engin Özkoç skandal bir tweet atarak partisindeki terör örgütü varlığının üstünü örtmeye çalıştı. Kontrollü darbe söylemini, FETÖ medyasına yapılan ziyaretlerini ve terör örgütü üyelerine verilen göreve iade sözlerini görmezden gelen CHP'li Özkoç'un ABD'deki bir toplantıda FETÖ'cülerle görüntüleri ortaya çıkmıştı.