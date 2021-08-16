Haberler Haber Videoları Donald Trump: Joe Biden'ın Afganistan'da yaşananlara izin verdiği için utanç içinde istifa etme zamanı geldi

Donald Trump: Joe Biden'ın Afganistan'da yaşananlara izin verdiği için utanç içinde istifa etme zamanı geldi

Donald Trump: Joe Biden'ın Afganistan'da yaşananlara izin verdiği için utanç içinde istifa etme zamanı geldi
16.08.2021 13:58
Ana Sayfa 15:36
ABD Başkanı Joe Biden'den...
Ana Sayfa 02:35
Giresunspor maçında gergin...
Ana Sayfa 00:35
4 PKK’lı terörist hava...
Ana Sayfa 03:17
Hadise - Ebru polemiğinde Acun...
Ana Sayfa 04:21
Afganistan’dan Türkiye’ye...
Ana Sayfa 11:03
Taliban Sözcüsü Shaheen:...
Ana Sayfa 00:44
Sevcan Orhan'ın ağzı...
Ana Sayfa 00:39
Demet Özdemir sütyensiz minisi...
Ana Sayfa 00:52
Masterchef'le adını...
Ana Sayfa 01:36
Afganistan'dan Türkiye'ye...
Ana Sayfa 00:52
Kızının başını aynaya vuran...
Ana Sayfa 00:30
İkimizin Sırrı 3. bölüm...

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesinin ardından Başkan Joe Biden'ı istifaya çağırdı. Trump halefi Biden'ın, ABD'yi Afganistan'da yenilgiye uğrattığını söyledi. Haberin detayları...


Donald Trump'ın yazılı açıklamasında, "Joe Biden'ın Afganistan'da yaşananlara izin verdiği için utanç içinde istifa etme zamanı geldi." ifadesine yer verdi.

"ÇÜNKÜ MEŞRU BİR ŞEKİLDE SEÇİLMEDİ"

Biden'a istifa çağrısıyla ilgili, "Bu önemli bir şey olmamalı. Çünkü meşru bir şekilde seçilmedi." sözlerini kullanan Trump ayrıca ABD Başkanını, ülkedeki Kovid-19 vakalarındaki artış, iç göç, ekonomi ve enerji konularında da eleştirdi.

Eski ABD Başkanı, istifa çağrısından önce yayımladığı bir diğer bildiride ise "Joe Biden'ın Afganistan'da yaptığı efsane. Amerikan tarihinin en büyük yenilgilerinden biri olarak tarihe geçecek!" sözlerini sarf etmişti.

TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair bir hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, kenar mahalleleri almaya başlarken hükümete yönetimi ve başkenti barışçıl şekilde devir çağrıları yaptı.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani akşam saatlerine doğru ülkeyi terk etti.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, hükümet güçlerinin başkent Kabil'den ayrılması nedeniyle kentin ve kamu binalarının kontrolünü almaya başladıklarını açıkladı.

Taliban, Kabil'de Cumhurbaşkanlığı Sarayından açıklamada bulunarak başkent ve ülkeye hakim olduğunu ilan etti.

Haber Videoları
SON DAKİKA