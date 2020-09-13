Doğu Akdeniz'deki Türkiye haklılığı bir kez daha gözler önüne serildi! Eski Yunan Bakan Kotzias'tan tarihi itiraf!

13.09.2020 12:59

Doğu Akdeniz'deki Türkiye'nin sismik araştırmalarını hazmedemeyen Yunanistan alçak provokasyonlarına devam ederken Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias'tan flaş bir itiraf geldi. Bölgedeki krizi için Türkiye ile müzakerelerde bulunması gerektiğini söyleyen Kotzias, Yunanistan'ın Kıta Sahanlığı iddiasının inandırıcı ve gerçekçi olmadığını belirterek Türkiye'nin haklılığını gözler önüne sermiş oldu.