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Diyarbakır Annesinin A Haber ekranlarında feryadı: Evladımı istiyorum, ben artık dayanmıyorum yüreğim yanıyor

Diyarbakır Annesinin A Haber ekranlarında feryadı: Evladımı istiyorum, ben artık dayanmıyorum yüreğim yanıyor
10.07.2021 23:31 - Son Güncelleme: 10.07.2021 23:32
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Terör Örgütü PKK tarafından evlatları kaçırılan Diyarbakır Anneleri'nin HDP binası önündeki nöbeti sürüyor. Annelerden Ayşegül Biçer, "Evladımı istiyorum. Ben artık dayanmıyorum yüreğim yanıyor. Yüreğimdeki közleri görün bu alevlenen yangını görün." ifadeleriyle acısını ortaya koydu. Sanatçılara seslenen acılı anne, "Bu kadar sanatçı varken bir ağaç için dünyayı yakan sanatçılar akademisyenler neredesiniz? İnsan hakları savunucuları neredesiniz? Çocuk hakları savunucuları neredesiniz? Niye feryadımızı duymuyorsunuz? Yeter artık!" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.


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