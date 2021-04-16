RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan ortak açıklama!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan ortak açıklama!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan ortak açıklama!
16.04.2021 18:46
Ana Sayfa 00:33
İletişim Başkanı Fahrettin...
Ana Sayfa 00:59
Joe Biden'ın son gafı
Ana Sayfa 02:59
Sağlık sorunlarıyla mücadele...
Ana Sayfa 07:14
Yiğit Bulut: Senaryoların...
Ana Sayfa 02:19
CHP'nin 128 milyar dolar...
Ana Sayfa 02:24
Merkez Bankası'ndan "128...
Ana Sayfa 03:52
Hafta sonuna dikkat! Gökten...
Ana Sayfa 00:19
Bakan'dan Kılıçdaroğlu'na...
Ana Sayfa 00:21
Kontrolden çıkan yolcu...
Ana Sayfa 02:55
Camdaki Kız dizisinde cinsel...
Ana Sayfa 02:44
Bakan Pakdemirli'nin uçağı...
Ana Sayfa 00:57
Ebru Şallı'dan yürek yakan...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ortak basın açıklaması yaptı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a verdiği yanıt hakkında konuşan Çavuşoğlu, "Haddini aştı, ben de devletim ve KKTC adına gereken cevabı verdim." ifadelerini kullandı. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar konuya ilişkin, "Televizyondan izlerken 'bravo Çavuşoğlu' dedik. Çavuşoğlu'nun yanıtı yerindeydi, haklarımızı yedirmeyiz." ifadelerini kullandı. Tatar ayrıca "Türkiye'nin garantörlüğü bizim için vazgeçilmezdir" dedi.


Haber Videoları