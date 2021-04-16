Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan ortak açıklama!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ortak basın açıklaması yaptı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a verdiği yanıt hakkında konuşan Çavuşoğlu, "Haddini aştı, ben de devletim ve KKTC adına gereken cevabı verdim." ifadelerini kullandı. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar konuya ilişkin, "Televizyondan izlerken 'bravo Çavuşoğlu' dedik. Çavuşoğlu'nun yanıtı yerindeydi, haklarımızı yedirmeyiz." ifadelerini kullandı. Tatar ayrıca "Türkiye'nin garantörlüğü bizim için vazgeçilmezdir" dedi.