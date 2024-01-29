SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024, 16:25 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2024, 16:33

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Arnavut mevkidaşı Hasani ile görüştü!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk’ta temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Tiran'da Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Igli Hasani ile bir araya geldi. Bakan Fidan görüşmede ekonomi, siyasi, eğitim, kültür, ticaret gibi çeşitli alanlarda ikili ve küresel ilişkilere değindi. Bakan Fidan ve Arnavut mevkidaşı Hasani daha sonra basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ile Tiran'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Gazze'de devam eden trajediye dikkati çeken Fidan, 10 binlerce masum Filistinlinin günlerdir dünyanın gözü önünde katledilmeye devam edildiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (solda), Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani (sağda) ile Tiran'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

"BÜYÜK BİR FELAKETİN HABERCİSİ"

Fidan, gelinen noktada başka bir trajedi ile karşı karşıya olduklarını kaydederek, "Binlerce insanı biz kurşunlardan ve bombalardan kaybetmişken şimdi İsrail tarafından Gazze'de rehin alınmış milyonlarca Filistinlinin açlıkla ve salgın hastalıkla katledilme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Gazze'ye girilmesine izin verilmeyen insani yardımlar, tıbbi malzemeler, içeride büyük bir felaketin habercisi şu anda." ifadelerini kullandı.

Uluslararası kamuoyunun şimdiye kadar gösterdiği çaba ve iyi niyetin içeriye ulaştırılması gereken yardımı mümkün kılmadığını vurgulayan Fidan, "Bu nedenle buradan uluslararası kamuoyunu daha farklı yöntemler kullanarak rehin alınmış 2 milyon insanın açlıkla ve salgın hastalıkla yok edilmesini önleyici tedbirler almaya davet ediyorum. Aksi takdirde çok geç olabilir." diye konuştu.

Fidan, bombalardan ve kurşunlardan ölen insanlara ek olarak 100 binlerce kişinin de açlıktan kaybedebileceğine dikkati çekerek, bunun dünya kamuoyunun taşımayacağı büyük bir vicdani yük olacağını ifade etti.

"SARSILMAZ BAĞLARA SAHİP İKİ MİLLET, İKİ DEVLET"

Bakan Fidan, var olan metotların dışına çıkarak Gazze'ye yardım götürmenin mümkün kılınması gerektiğinin altını çizdi.

Öte yandan Fidan, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerine ilişkin "Türkiye ve Arnavutluk hem devlet olarak hem millet olarak tarihsel yakınlığa, sarsılmaz bağlara sahip iki millet, iki devlet." dedi.

Fidan, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ile Tiran'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Hasani'ye misafirperverliği sebebiyle teşekkür eden Fidan, daha önce farklı görevler nedeniyle Arnavutluk'ta bulunduğunu anımsattı.

Fidan, mevkidaşıyla "çok verimli bir toplantı" gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, ziyareti kapsamında Arnavutluk Başbakanı ve Arnavutluk Cumhurbaşkanı ile de görüşeceğini belirtti.

İki ülke liderleri arasında "samimi bir dostluk ve dayanışma" bulunduğunu vurgulayan Bakan Fidan, "Türkiye ve Arnavutluk hem devlet olarak hem millet olarak tarihsel yakınlığa, sarsılmaz bağlara sahip iki millet, iki devlet." ifadelerini kullandı.

Fidan, Türkiye ile Arnavutluk arasında her alanda ikili ilişkileri ilerletme yolunda kararlılığın sürdürüldüğünün altını çizerek, ekonomi, ticaret, diplomasi, bölgesel sorunlar ve kültür gibi çok farklı alanda iki ülkenin çalışmalara devam ettiğini söyledi.

İki ülke arasındaki işbirliğinin bölgesel kalkınmaya etki edebileceğine işaret eden Fidan, bunun daha da ileri taşınması için kurulan mekanizmalar olduğu anlattı.

HEDEF 2 MİLYAR DOLAR

Fidan, 2024'te "Birinci Yüksek Düzeyde Stratejik İşbirliği Konseyi" toplantısını yapmayı amaçladıklarını belirterek, "İki ülke arasındaki ticaret hacmini ilk etapta 2 milyar dolara ulaştırma yolunda bir azmimiz var." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, başkent Tiran'da Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Igli Hasani ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Arnavutluk'ta, Türk iş insanlarıyla bir araya gelme şansı bulduğunu da anlatan Fidan, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha ileriye taşınması gerektiğini kaydetti.

TERÖRLE MÜCADELE

Arnavut mevkidaşıyla başta terörle mücadele ve bölgesel güvenlik olmak üzere çeşitli alanlarda görüş alışverişinde bulunduğunu belirten Fidan, "FETÖ'nün Arnavutluk'ta kalan son kalıntılarının da temizlenmesi için Türkiye'nin hassasiyetini tekrar vurguladık. O konuda ne türden tedbirler alınabilir, nasıl ilerlenebilir, o konuyu görüşme imkanımız oldu." diye konuştu.

Fidan, öte yandan, 2023'te, Arnavutluk'un Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyeliğini deruhte ettiğini hatırlatarak, başarılı bir dönem geçirildiğini, bunun Arnavutluk diplomasisi için önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

"Türkiye'nin bölgesel işbirliği ve dayanışması hem küresel hem bölgesel platformda Arnavutluk'la devam edecek." ifadesini kullanan Fidan, Arnavutluk'u Türkiye'den Karadeniz Ekonomik İşbirliği dönem başkanlığını devraldığı için tebrik etti.

Fidan, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Platformu'nun önemli olduğunu ve daha fazla canlandırılmasına ihtiyaç bulunduğunu belirterek, nitelikli projelerin hayata geçirilmesine ihtiyaç olduğunu aktardı.

Görüşmede, bölgesel ve küresel sorunların da ele alındığını yineleyen Fidan, "Özellikle Rusya-Ukrayna savaşının tabii ki Avrupa'ya etkisini, Avrupa'nın güvenliğine, Avrupa ekonomisine etkisini küresel ekonomiye ve güvenliğe etkisini tartıştık." dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

SIRADAKİ VİDEO
Kocaeli Körfez'de feci kaza! Uçuruma yuvarlanan vinç yüklü kamyon paramparça oldu: 1 ölü
29.01.2024Pazartesi
Eniştesi tarafından canice katledilmişti! Zeynep Ece Aksay'ın acılı ailesinden ilk açıklama: Kardeşine nasıl böyle bir şey yapar?
29.01.2024Pazartesi
HAVA DURUMU | MGM HAVA TAHMİN UZMANI AÇIKLADI! İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Hangi bölgeler için uyarı var?
29.01.2024Pazartesi
Kiliseye saldırı! (Videolu) Katillerin kiliseye giriş anları... Tuncer Murat Cihan'a kapıyı açtırıp, infaz ettikleri an kamerada!
29.01.2024Pazartesi
İzmir'in Bayraklı trafik kazası: Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi öldü!
29.01.2024Pazartesi
Bunlar da Var
Emekliye fark ’zam’anı! 7.500 TL kök aylık 11 bin 193 liraya çıkıyor! 03:36
Fark 'zam'anı! 7.500 TL kök aylık 11 bin 193 liraya çıkıyor!
29.01.2024Pazartesi
🕵️ Atv Canlı Yayın 🔴 Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program 📡 Youtube izle 🔴 29 Ocak 2024 son bölüm tek parça izle 📺 00:36
🕵️ Atv Canlı Yayın 🔴 Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program 📡 29 Ocak 2024 📺
29.01.2024Pazartesi
Zeynep Alkan annesi Canan Hoşgör’ün düğününde döktürdü! 00:39
Hamdi Alkan'ın eski eşi Canan Hoşgör evlendi!
29.01.2024Pazartesi
▶️ Bakan Yerlikaya’dan kilise saldırısına dair flaş açıklama! DEAŞ’tan şüpheleniyoruz 03:41
▶️ Bakan Yerlikaya açıkladı! "DEAŞ'tan şüpheleniyoruz"
29.01.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA