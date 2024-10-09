Discord ve Telegram'daki siber zorbalığa geçit yok

Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024, 08:22 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2024, 08:22

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Telegram ve Discord uygulamalarında uygunsuz paylaşım yapan 4 kişinin yakalandığını bildirdi.

SİBER ZORBALIKLAR YAPANLARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ

Dün 2 kişinin yakalandığını açıklayan Bakan Yerlikaya, sabah saatlerinde yaptığı paylaşımda, "Milli ve manevi değerlerimiz aşağılayan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, cinsel istismara neden olan siber zorbalıklar yapanlara göz açtırmayacağız." dedi.

2 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

Yerlikaya, Telegram isimli sosyal medya platformunda bulunan "Hz Ebu Cehil" isimli grupta "Çocuk Müstehcenliği, Polise ve Şehitlere Hakaret, Dini Değerleri Aşağılayıcı" paylaşımlar yapan A.D.C. adında çocuk İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şubemiz ekiplerince muhafaza altına alındığını bildirdi.



Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Discord sosyal medya platformunda suç unsuru içerikli videoları düzenlediği tespit edilen B.T. adlı çocuk,

Telegram isimli sosyal medya platformunda bulunan "Hz Ebu Cehil" isimli grupta "Çocuk Müstehcenliği, Polise ve Şehitlere Hakaret, Dini Değerleri Aşağılayıcı" paylaşımlar yapan A.D.C. adında çocuk İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şubemiz ekiplerince muhafaza altına alınmıştır.

B.T. ve A.D.C.'nin ifadeleri psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından alınacaktır.

Milli ve manevi değerlerimiz aşağılayan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, cinsel istismara neden olan siber zorbalıklar yapanlara göz açtırmayacağız.

Çocuklarımızı kötülüklerine ve sapkın düşüncelerine alet edenler, hangi deliğe saklanırlarsa saklansınlar, onları bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz.