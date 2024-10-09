Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024, 11:18 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2024, 11:19

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında düzenlenen Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Cezasızlık algısının, 'yapanın yanına kar kalıyor' algısının toplumda yerleşmesine hiçbir surette müsaade edemeyiz." diyerek sinyali vermişti.

BAKAN TUNÇ SUNUM YAPACAK

Kamuoyunda infiale yol açan olayların ardından, cezasızlık algısını önlemek amacıyla önemli adımlar atılacağı bildirildi. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla yasal düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un kısa süre içinde Başkan Erdoğan'a bu hususta bir sunum yapması bekleniyor. Gündeme gelecek konular arasında cinsel suçlara ilişkin hadım da yer alıyor.



CİNSEL SUÇLARA HADIM MASADA

Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde "Cinsel suçlara ilişkin hadıma yönelik bir çalışma yapılması günümüzde mümkün mü?" sorusu üzerine Tunç, "Ceza İnfaz Kanunu'muzda önceki senelerde gündeme geldiğinde, o zaman Adalet Komisyonu üyesi olarak hatırlıyorum konuyu. Ceza İnfaz Kanunu'muzun 108. maddesinde tıbbi tedaviye karar verme yetkisi var. Bu anlamda mevzuatımız buna uygun. Tabii orada uygulamayı geliştirecek şekilde belki mevzuatta yeni bir düzenleme yapılabilir." dedi.

HAKİM TAKDİRİNDE

Bakan Tunç'un da vurguladığı 5275 Sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu'na 2014 yılında eklenen 108'inci madde mahkûmların "tıbbi tedaviye" tabi tutulmasını infaz hakiminin takdirine bırakmış durumda. Hürriyet'te yer alan habere göre, bu madde kapsamında cinsel suç mahkumlarının dünyadaki örneklerde olduğu gibi "zorunlu" ya da "gönüllü" kastrasyona tabi tutulabilmesi için kimyasal hadımın nasıl uygulanacağını gösteren bir yasal düzenleme daha yapılması gerekiyor. Adalet Bakanlığı ve hükümetin bu konuda çalışma yapacağı öğrenildi.

ÖZGECAN CİNAYETİYLE GÜNDEME GELDİ

Türkiye'de kimyasal hadım cezası, 2015'te Mersin'de, 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Arslan'ın öldürüldüğü olay sonrasında tartışılmaya başlandı. NTV'de yer alan habere göre, 2016 yılında yönetmelik çıkarıldı ve yaptırım hakim taktirine bırakıldı.

Danıştay 10. Dairesi, kamuoyunda 'Hadım Yönetmeliği' olarak bilinen 'Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler Hakkında Yönetmelik'in en kritik maddesini durdurdu.

DANIŞTAY TANIMLARI NET BULMADI

Danıştay, yönetmeliğin yasal dayanağı olan İnfaz Kanunu'nun 108. maddesindeki "Tıbbi tedaviye tabi tutulma ve tedavi amaçlı programlara katılma yükümlülüğüne" vurgu yaptı. Kararda, yönetmeliğin 7/1. maddesinde "Cinsel isteğin azalmasını veya yok edilmesini sağlayan yöntem" ifadesine yer verilerek, kanunda yer almayan bir tanımlamaya gidildiği ve "tıbbi tedavi" kavramından ayrılındığını belirtildi.

AVRUPA'DA GÖNÜLLÜ

Çekya, Danimarka, Estonya, Moldova, Polonya, İsveç ve İspanya, kimyasal hadım yöntemine başvuran Avrupa ülkeleri. Kastrasyon, Finlandiya, Danimarka, Almanya gibi ülkelerde güvenlik tedbiri niteliğinde uygulanıyor. Almanya, İngiltere ve Fransa'da rızaya dayalı gönüllülere yapılıyor.

ABD'DE ZORUNLU

ABD'de bazı eyaletlerde cinsel suç faillerine yönelik kastrasyon var. İlk yasal düzenleme California'da 1 Ocak 1997'de yürürlüğe girmiş.

İTALYA KİMYASAL HADIMI DEĞERLENDİRECEK

İtalya'da, iktidar ortağı aşırı sağcı Lig Partisi'nin önerisiyle tecavüz ve çocuk istismarcılarına karşı kimyasal hadım cezasını değerlendirmek üzere teknik komite oluşturması kararı alındı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde yeni güvenlik yasa tasarısının görüşülmesi sırasında, Lig Partisi Milletvekili Igor Iezzi'nin sunduğu "komisyon ya da teknik komite kurulması" önerisi kabul edildi. Buna göre Giorgia Meloni liderliğindeki hükümetin bu konuda çalışma yapması gerekecek.

HADIM YASASI NEDİR?

Hadım yasası, cinsel suç işleyen kişilere yönelik caydırıcı bir önlem olarak getirilen bir düzenlemedir. Bu yasa, tekrarlayan cinsel suç faillerine karşı uygulanabilecek kimyasal hadım cezasını içerir. Amaç, cinsel saldırı ve tecavüz gibi suçların tekrar işlenmesini önlemek ve bu tür suçların faillerine karşı caydırıcı bir ceza uygulamaktır.

HADIM ETME CEZASI NEDİR?

Hadım etme cezası, kişinin cinsel işlevlerini kısmen veya tamamen ortadan kaldırmaya yönelik bir cezalandırma biçimidir. Bu ceza, özellikle cinsel suç faillerine uygulanır ve suçu tekrar etmemeleri için caydırıcı bir önlem olarak düşünülür. Hadım etme cezası, tarih boyunca farklı biçimlerde uygulanmış olup, modern hukuk sistemlerinde genellikle kimyasal hadım şeklinde kendini gösterir.

KİMYASAL HADIM NEDİR?

Bir kişinin testosteron seviyesini azaltmak için hormon verilmesi "kimyasal hadım" adlandırılıyor. Tedavi olarak değerlendirilen uygulamanın suçlunun rızası dışında yapılmasına insan hakları dernekleri karşı çıkıyor. İlaçla kişinin testosteron hormonu salgılamasının azaltılmasını ve bu yolla cinsel isteğin ortadan kaldırılmasını amaçlanıyor. Testosteron hormon seviyesi yüksek bireyde cinsel aktivite artışı olduğu ve bu durumun saldırganlıkla yakın bağlantılı olduğu düşünülüyor. Bu nedenle testosteron hormonu seviyesi ile işlenen suç arasında bağlantı kuruluyor. Burada kişinin testislerinin cerrahi bir müdahale ile alınması söz konusu değil, cinsel istek tamamen öldürülüyor.