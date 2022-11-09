Haberler Haber Videoları Dilek Ertek bulundu mu? Tahiti’de cruise gemisinden düşmüştü… Ailenin avukatları devreye girdi: Soruşturmadaflaş gelişme

Dilek Ertek bulundu mu? Tahiti’de cruise gemisinden düşmüştü… Ailenin avukatları devreye girdi: Soruşturmadaflaş gelişme

Dilek Ertek bulundu mu? Tahiti’de cruise gemisinden düşmüştü… Ailenin avukatları devreye girdi: Soruşturmadaflaş gelişme
09.11.2022 11:55

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:15
Sosyal medya operasyonu! 79...
Haber 01:05
Cemevi düzenlemesi Resmi...
Haber 02:12
Bakan Kirişci: Ekmek üretimini...
Haber 49:48
Bahçeli'den MHP Grup...
Haber 01:55
Yolcu otobüsü ile kamyonlar...
Haber 17:53
A Haber sordu belediye...
Haber 00:31
Erdoğan'dan 'Elon Musk'...
Haber 01:57
Yerel yönetimlerin geleceği...
Haber 00:32
Bakkalda uyuşturucu ticareti!...
Haber 01:35
Gözler kritik Kabine'de!
Haber 01:06
Afyonkarahisar’da feci kaza!...
Haber 00:53
HDPKK bu kez başaramadı!

İş insanı Dilek Ertek'in cruise gemisinden düşerek kaybolması gündeme bomba gibi düşmüştü. Ertek'in sevgilisi Artur Fuchsberger ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Ailenin avukatı, olayın Fransız Polinezyası açıklarında gerçekleştiği için Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'ne başvurarak soruşturma için yardım talebinde bulundu.

Haber Videoları

İş insanı Dilek Ertek, 24 Ekim'de Norwegian Cruise Line'a ait Bahamalar bayraklı Norwegian Spirit adlı gemiyle yolculuğa çıktı. İsviçreli mimar sevgilisi Artur Fuchsberger (71) ile birlikte Fransız Polinezyası'ndaki Bora Bora Adası'nda 5 Kasım'da doğum gününü kutlayacaktı. Ancak gemi 26 Ekim'de Tahiti açıklarındayken okyanusa düşerek kayıplara karıştı. Oğlu Gökçe Atuk arama çalışmalarını yerinde takip etmek için Tahiti'ye ulaştı. Ailenin avukatı Didem Konaş Büyükpınar da Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'ne başvurarak soruşturma için yardım talebinde bulunduklarını açıkladı. Kazanın yaşandığı noktanın uluslararası kara sularında olması nedeniyle Fransa makamlarının soruşturma yetkisinin bulunmadığı vurgulandı. Buna göre soruşturma, geminin bayrak ülkesi olan Bahamalar'da yürütülecek.




SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE BU ODADA KALDI
Sosyetik Dilek Ertek, sevgilisiyle birlikte işte bu odada kaldı. Gemiye bindikten saatler sonra kayıplara karıştı. Hala bulunamadı. (Erdoğan YAPIK)

SON DAKİKA