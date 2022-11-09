Dilek Ertek bulundu mu? Tahiti’de cruise gemisinden düşmüştü… Ailenin avukatları devreye girdi: Soruşturmadaflaş gelişme

İş insanı Dilek Ertek, 24 Ekim'de Norwegian Cruise Line'a ait Bahamalar bayraklı Norwegian Spirit adlı gemiyle yolculuğa çıktı. İsviçreli mimar sevgilisi Artur Fuchsberger (71) ile birlikte Fransız Polinezyası'ndaki Bora Bora Adası'nda 5 Kasım'da doğum gününü kutlayacaktı. Ancak gemi 26 Ekim'de Tahiti açıklarındayken okyanusa düşerek kayıplara karıştı. Oğlu Gökçe Atuk arama çalışmalarını yerinde takip etmek için Tahiti'ye ulaştı. Ailenin avukatı Didem Konaş Büyükpınar da Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'ne başvurarak soruşturma için yardım talebinde bulunduklarını açıkladı. Kazanın yaşandığı noktanın uluslararası kara sularında olması nedeniyle Fransa makamlarının soruşturma yetkisinin bulunmadığı vurgulandı. Buna göre soruşturma, geminin bayrak ülkesi olan Bahamalar'da yürütülecek.







SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE BU ODADA KALDI

Sosyetik Dilek Ertek, sevgilisiyle birlikte işte bu odada kaldı. Gemiye bindikten saatler sonra kayıplara karıştı. Hala bulunamadı. (Erdoğan YAPIK)