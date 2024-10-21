PODCAST CANLI YAYIN
Dilan Polat ve Sıla Doğu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Haberler Haber Videoları

Dilan Polat ve Sıla Doğu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2024, 20:50 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2024, 20:50

Hayasızca hareketlerde bulunmak suçlamasıyla gözaltına alınan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında kardeşi Sıla Doğu ile kameralar önündeki hareketleri nedeniyle Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında basın yayın organlarında çıkan haberler, sosyal medya platformlarındaki videolar incelendi. Polat ve Doğu kardeşler hakkında TCK'nın 225. maddesinde düzenlenen 'Hayasızca hareketler' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Dilan Polat ve Sıla Doğu ifadeleri alınmak üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Dilan Polat ve Sıla Doğu çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, salı, perşembe ve pazar günleri polis merkezine giderek imza atacaklar.

SIRADAKİ VİDEO
Kaza sonrası sürücülerin yumruklu kavgası kamerada
21.10.2024Pazartesi
Maltepe'de yolcu minibüsünün tıra çarptığı kazada 8 kişi yaralandı
21.10.2024Pazartesi
Yenidoğan çetesine sert tepki gösterdi
21.10.2024Pazartesi
Artvin'de bir köydeki 16 haneli mahalle heyelan riski nedeniyle boşaltıldı
21.10.2024Pazartesi
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü, şehit ikiz polislerin babasının yüreğine su serpti!
21.10.2024Pazartesi
Bunlar da Var
Son dakika... Pensilvanya’daki FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü 01:19
Pensilvanya'daki iblis öldü
21.10.2024Pazartesi
Büyük ödüle ramak kala! Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik Sergen Yalçın sorusu geceye damga vurdu 06:54
Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL'lik Sergen Yalçın sorusu geceye damga vurdu
21.10.2024Pazartesi
Seçim zaferini PKK sloganlarıyla kutladılar 00:38
Seçim zaferini PKK sloganlarıyla kutladılar
20.10.2024Pazar
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in cehennem yolculuğuna çıktığı hastane odası görüntülendi 00:31
İşte FETÖ elebaşı Gülen'in cehennem yolculuğuna çıktığı hastane odası
21.10.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA