Güzellik sektöründe sözde fenomen karteli I Kara Para ağı nasıl işliyor? Gündemden düşmeyen iddiaların aslı ne?

Üzerine fason şirketler kurulan ve fenomenlerle bağlantılı olan kişiler ise ortalama paranın yüzde 5 ile 10'u arasında komisyon alıyor.

NEDEN GÜZELLİK MERKEZLERİ?

Peki kara para aklamada neden güzellik merkezleri seçiliyor? Güzellik merkezleriyle ilgili bir kayıt tutulmuyor. Örneğin aylık 5 milyon lira işlem hacmine sahip bir güzellik merkezi, nakit ödeme aldığında fiş-fatura kesmediği için kara parası olan bir çete veya suç örgütü merkezin sahibine 5 milyon lira veriyor.

Bu para müşteri havuzunda bilgileri olanlar üzerinde faturalandırılarak yasal hale getiriliyor. Kayıt dışı olan 5 milyon lira kayıt altına alınırken, güzellik merkezi bu paradan komisyon alıyor.

TAKİBİ NASIL YAPILIYOR?

Şüpheli para trafiğini takip eden MASAK, çalışma yapıyor. Hesap hareketlerinde anormal durum tespiti halinde gerekli rapor hazırlanıyor. MASAK raporunun ardından ise Cumhuriyet Savcılıkları'nın talimatıyla Emniyet Mali Suçlarla Mücadele ekipleri soruşturma yürütüyor. Detaylı hesap incelemeleri ve şüphelilerin birbirleriyle bağlantıları ortaya çıkarılarak, örgütlü suçtan işlem başlatıyor. Burada ise iki suç öne çıkıyor. Birincisi "Vergi Kanunu'na muhalefet" ikincisi ise "suç örgütü kurmak" oluyor.