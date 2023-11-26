Güzellik sektöründe sözde fenomen karteli I Kara Para ağı nasıl işliyor? Gündemden düşmeyen iddiaların aslı ne?

Türkiye günlerdir fenomenlerin kara para aklama olayını konuşuyor.
Türkiye günlerdir fenomenlerin kara para aklama olayını konuşuyor.
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin ardından Nihal-Bahar Candan kardeşlerin de tutuklanması gündeme bomba gibi düşmüştü.
Gözler diğer fenomenlere çevrilmiş durumdayken, fenomenlerin bu paraları nasıl akladığı ise merak konusu oldu.
Fenomenlerin kirli ağının tüm detayları A Haber ekranlarındaki Canan Barlas Gündem programında masaya yatırıldı...
FENOMENLER KARA PARAYI NASIL AKLIYOR?
Fenomenler kendi takipçi ve izlenme sayılarını örnek gösterip buradan para kazandıklarını iddia ediyorlar. Ancak platform gelirlerinin ne olduğu ile ilgili bir muhatap yok.
Sadece vergi müfettişlerine cevap veriyorlar. Bu da kara para aklamak isteyen suç örgütlerinin işine geliyor.
Kara parasını aklamak isteyen suç örgütleri önce az tanınmış veya takipçi sayısı az olan kişilere ulaşıyorlar.
Ardından para ile bu kişilerin reklamları yapılarak gündeme getiriliyor, parlatılıyor. Söz konusu kişi ünlü yapıldıktan sonra ise çok para kazanıyormuş algısı oluşturuluyor.
NASIL SİSTEME DAHİL EDİLİYORLAR?
Gündeme getirilen ve ünlü yapılan kişiler ve yakın akrabalarına şirketler kurduruluyor.
Hiçbir üretim yapmayan, fason veya tabela olarak nitelendirilen bu şirketlerin de reklamları yapılarak, çok para kazanılıyor algısı oluşturuluyor.
Fason şirketlerin de reklam yüzleri belirleniyor. Tüm reklamlar söz konusu kişi üzerinden dönüyor. Daha sonra ise bu şirketler üzerinden naylon faturalar kesiliyor.
Yurtdışında yasadışı (uyuşturucu-bahis-insan kaçakçılığı gibi) alanlardan para kazanan suç örgütleri, bu paraları fenomenler üzerinden kurdurdukları şirketlere aktarıyor. Kara parayı bu şirketler üzerinden sisteme dahil ederek yasal hale getiriyor. Tekrar yurtdışına kayıt altında çıkarılıyor.
FENOMENLERE YÜZDELİK PAY VERİLİYOR
Suç örgütleri kara paralarını aklamak için kullandıkları fenomenlere ise komisyon olarak paranın yüzde 20'si ödeniyor. Örneğin 100 milyon lira kara parasını aklamak isteyen suç örgütü, fenomene 20 milyon lira ödüyor.
Üzerine fason şirketler kurulan ve fenomenlerle bağlantılı olan kişiler ise ortalama paranın yüzde 5 ile 10'u arasında komisyon alıyor.
NEDEN GÜZELLİK MERKEZLERİ?
Peki kara para aklamada neden güzellik merkezleri seçiliyor? Güzellik merkezleriyle ilgili bir kayıt tutulmuyor. Örneğin aylık 5 milyon lira işlem hacmine sahip bir güzellik merkezi, nakit ödeme aldığında fiş-fatura kesmediği için kara parası olan bir çete veya suç örgütü merkezin sahibine 5 milyon lira veriyor.
Bu para müşteri havuzunda bilgileri olanlar üzerinde faturalandırılarak yasal hale getiriliyor. Kayıt dışı olan 5 milyon lira kayıt altına alınırken, güzellik merkezi bu paradan komisyon alıyor.
TAKİBİ NASIL YAPILIYOR?
Şüpheli para trafiğini takip eden MASAK, çalışma yapıyor. Hesap hareketlerinde anormal durum tespiti halinde gerekli rapor hazırlanıyor. MASAK raporunun ardından ise Cumhuriyet Savcılıkları'nın talimatıyla Emniyet Mali Suçlarla Mücadele ekipleri soruşturma yürütüyor.
Detaylı hesap incelemeleri ve şüphelilerin birbirleriyle bağlantıları ortaya çıkarılarak, örgütlü suçtan işlem başlatıyor. Burada ise iki suç öne çıkıyor. Birincisi "Vergi Kanunu'na muhalefet" ikincisi ise "suç örgütü kurmak" oluyor.
NEDEN DUBAİ?
Fenomenlerin Dubai'yi seçmesinin de özel bir nedeni var. Dubai vergi cennetlerinden birisi. Gri listede bulunuyor. Fenomenler buraya paralarını rahatlıkla götürebiliyorlar. Dubai'nin konum olarak Türkiye'ye yakın olması da bir neden.
ORTAK ÖZELLİKLERİ NELER?
Fenomenler bazı ortak özelliklere sahip. O özellikler şu şekilde;
-Sosyal medya fenomenliği
-Güzellik merkezi
-Çok şube açma
-Dubai-Gürcistan-Türkiye arasında gidip gelme
-Umre
-Estetik Operasyon
-Namaz kılarken fotoğraf