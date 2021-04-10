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Dijital Diktatör Twitter'dan mavi tik operasyonu! Türkiye düşmanı ve PKK, FETÖ yanlısı kim varsa tiklediler!

Dijital Diktatör Twitter'dan mavi tik operasyonu! Türkiye düşmanı ve PKK, FETÖ yanlısı kim varsa tiklediler!
10.04.2021 14:29
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Teknoloji çağının "dijital diktatörleri"nden Twitter; Türkiye düşmanı, terör örgütü yandaşı ve muhaliflerin yuvası olmayı sürdürüyor. ABD Başkanı'na bile sansür uygulacak hale gelen Twitter ne ilginçtir ki söz konusu terör örgütleri olduğunda tam bir korumacı hale geliyor. FETÖ ve PKK sempatizanı, muhalif hesaplara "güvenilir hesap" anlamınına gelen "mavi tik" veren Twitter; Turkuvaz Medya'nın markalarından aNews, Fikriyat ve Yeni Asır gazetesinin hesaplarını ise kapatarak açıkça operasyon yaptı.


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