Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için 'Türkiye Yüzyılı' önerisi: 5'er yıllık 3 dönem...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli olası kara harekatına ilişkin "Münbiç, Tel-Rıfat ve Ayn El Arap mıntıkasında canlı terörist bırakılmamalıdır." ifadelerini kullandı. Bahçeli, 6'lı masanın anayasa önerisine tepki göstererek, "Zillet İttfakı'nın akıl hocası HDP'dir, PKK'dır. Bunların yapacağı anayasa yıkım anayasasıdır." dedi. Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için de çarpıcı bir çıkış yaptı. "Bunların uykularını kaçırayım... 7 yıllık bir seçim yapılacakmış, bir defa görev yapılacakmış. Biz birini tamamladık. ikincisine hazırlanıyoruz. Cumhur İttifakı olarak 2 yetmez, 3 dersek ne yapacaksınız." ifadelerini kullandı.