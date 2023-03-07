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Devlet Bahçeli'den 6'lı masaya Meral Akşener mesajı: ''Bir kere satan YİNE SATAR'' | video

Devlet Bahçeli'den 6'lı masaya Meral Akşener mesajı: ''Bir kere satan YİNE SATAR'' | video
07.03.2023 11:31

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM Grup Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli; Bir yıldır Cumhurbaşkanını açıklamayıp, bir günde toz duman olanlar ilkesizliğin canlı timsalidir.Bir yıl boyunca eğri bacaklı masayı kumar masası, küçük hesaplar masası, noter masası diyerek önce devirip, sonra tekrar oturanlar ilkesizliğin numuneleridir. Türk siyaseti bu tip bir ilkesiziliği ne görmüş, ne de muhatap olmuştur.'' sözleriyle yüklendiği 6'lı masaya; ''Bir kere satan yine satar.'' mesajını verdi.

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