Devlet 6 yaşında cinsel istismara maruz kaldığı iddia edilen çocuk için neler yaptı?

Türkiye günlerdir 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı iddia edilen H.K.G.'yi konuşuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bu meseleyi de istismar ederek yanına topladığı milletvekilleri ile birlikte Adalet Bakanlığına yürüdü. Devletin istismara maruz kalan çocuk için sessiz kaldığını iddia eden Kılıçdaroğlu "2 yıldır bu meseleyi biliyorsunuz da 2 yıldır ne yaptınız Allah aşkına siz!" dedi. CHP yandaşı Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın Halk TV'de söyledikleri CHP Genel Başkanını yalanlasa da Kılıçdaroğlu devletin meselenin üstünü örtmeye çalıştığını iddia etmişti. Peki devlet gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi meselenin üstünü örtüp sessiz mi kaldı? İşte Bakanlığın olaya müdahil oluşu ve tarih tarih gerçekler...