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Galler 0-1 Portekiz GOL: B.Fernandes
Galler 0-1 Portekiz GOL: B.Fernandes
Giriş Tarihi: 17 Kasım 2026 23:04
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UEFA Uluslar Ligi grup aşaması karşılaşmasında Galler ile Portekiz karşı karşıya geldi. Mücadelede Portekiz, Bruno Fernandes'in kaydettiği golle skoru 1-0 yaptı.
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