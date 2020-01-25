Son dakika: Elazığ Gediz köyünde depremde yıkılan binalar havadan görüntülendi 25.01.2020 09:14

Elazığ’da meydana gelen 6.8 ve 122 artçı depremin ardından sonra vatandaşlar geceyi dışarıda ateş yakarak geçirdi. Merkez üssü Sivrice ilçesi olan depremden dolayı Elazığ'da 20 kişi hayatını kaybetti, binden fazla yaralandı. Depremde yıkılan binalar havadan görüntülendi.