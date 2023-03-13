Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Soylu, depremlerde can kaybının 48 bin 448'e yükseldiğini açıkladı.

Soylu, vefat edenlerin 6 bin 660'ının yabancı uyruklu olduğunu duyurdu. Bakan Soylu, enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, "Devletimiz büyük bir gayretle sahada mücadele ediyor" dedi.

433 BİN 536 ÇADIR KURULDU

Bakan Soylu, "Planlanan konteyner sayımız 115.585. Yani 115.585 aile konteynerlerde barındırılabilecek. Şu ana kadar kurulumu biten konteyner alan sayısı 239'da 23. Kurulumu biten konteyner sayısı ise 21 bin. Konteynerde barınmaya başlayan kişi sayısı ise 85 bin. Kurulumu yapılan çadır sayısı 433.536. Bölgedeki toplam mobil tuvalet sayısı 13.808. Şu ana kadar yıkık bina sayımız 36.257 idi. 56 bin hem yıkılmış hem acil yıkılacak olan binanın 10 bini yüzde 20 civarı enkazı kalkmış durumda" ifadelerini kullandı.

VEFAT SAYISI 48.448'E YÜKSELDİ

Soylu devamında, "Depremde nedeniyle 48 bin 448 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin 6 bin 660'ı yabancı uyruklu. Sosyal medya üzerinden yalan Haber tekrarlanmakta. Milletimiz devletimiz gayret içinde. Birçok yalanla insanımızın moralini bozmak doğru bir yaklaşım değil." diye konuştu.

"150 NOKTADA ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ise Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerinin 36'ncı günü olduğunu hatırlattı. Çalışmaların yoğun bir şekilde her alanda devam ettiğini belirten Ersoy, "Öncelikli olarak şu anda enkaz kaldırma çalışmalarına yoğunlaşmış durumdayız. Malatya genelinde ve şu anda 150 noktada enkaz kaldırma çalışmalarımız devam ediyor. Birkaç gün içerisinde 200 noktaya çıkacağız. İlçelerde de yerel trafiği rahatsız etmeyecek şekilde, ulaşımları rahatsız etmeyecek şekilde bu oranı hızlı bir şekilde artırmayı düşünüyoruz." dedi.

"44 NOKTADA BU ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Malatya'nın 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşadığını ve bu deprem sonrasında da hasar tespit çalışmalarına, hasarsız, az hasarlı ve orta hasarlı olan konutlarda ve yapılarda sıfırdan tekrar başlandığını aktaran Ersoy, "Bir hafta içerisinde en geç bütün bu hasar tespitleri de tamamlamayı düşünüyoruz. Sonunda tekrar askıya çıkacak ve bütün konteyner hakları olsun, konut hakları olsun, kira yardımı olsun diğer yardımlar da Malatya genelinde netleşmiş olacak. Şu ana kadar konteynerle ilgili kesinleşmiş 15 bin haklı talep var hak edişi kesinleşmiş. Şu ana kadar kurulan konteyner şehirlerimizdeki 44 noktada bu çalışmalar devam ediyor, bazıları da devreye alınmaya başlandı. 4 binden fazla konteyner şu an için kullanıma alındı ve vatandaşlarımızın kullanımına sunuldu. Hızlı bir şekilde ilk etaptaki bu 15 bin talebi birkaç hafta içerisinde, bir ay içinde en geç tamamlamayı hedefliyoruz." şekllinde konuştu.

"BUGÜN GENEL BİR DEĞERLENDİRME YAPTIK"

Hükümet olarak sahada olduklarına işaret eden Bakan Ersoy, "Hükümet olarak ilgili bakanlıklarımız ve bakanlarımız zaten düzenli olarak, koordinasyon bakanları dışında her sektörü temsil eden bakanlıklarımız ve bakanlarımız düzenli olarak şehirlerimizi dolaşıyorlar. Malatya'ya da ziyaretlerini yapıyorlar. Sanayi kurumları olsun esnafla ilgili olsun çalışmalar olsun altyapılarla ilgili çalışmalar olsun hızlı bir şekilde ilerliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mız yine Sayın Devlet Bahçeli kendileri de düzenli olarak ilimize geliyorlar, ilçelerimizi de dolaşıyorlar. İnşallah hızlı bir şekilde bu süreci genişleterek ramazan öncelikli olmak kaydıyla tamamlamaya devam edeceğiz. İçişleri Bakanımız da en çok gelen bakanlarımız arasında. AFAD ve birçok konu kendi sorumluluğunda olduğu için sağ olsun kendileri de çok sık ziyaret ediyorlar. Bugün genel bir değerlendirme yaptık. Hem geldiğimiz nokta hem tamamlamamız gereken noktaları detaylıca gözden geçirdik. Ramazan hazırlıklarımızı nasıl yapacağımızı, nasıl tamamlayacağımızı konuştuk." ifadelerini kullandı.