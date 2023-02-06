Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Özer: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Tüm Türkiye'de okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz."

ÖSYM'DE SINAV BAŞVURU TARİHLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Öte yandan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler ve artçı sarsıntılar nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihlerini değiştirdiğini duyurdu.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 19 Mart'ta yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 26 Mart'ta yapılacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) için 9 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek.

12 Mart'taki Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1) için de 10 Mart'a kadar başvuru alınacak.

DEPREM SONRASI DEVLET SEFERBER OLDU

Türkiye'yi sarsan deprem sonrası devlet seferber oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan depreme ilişkin çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığına gitti.

Arama kurtarma çalışmalarına verildiğini ve kesintisiz sürdürüldüğünü belirterek, "Gün 85 milyon tek yürek, tek bilek olma günüdür." ded