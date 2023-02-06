Haberler Haber Videoları Deprem sonrası eğitime ara! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: Tüm Türkiye’de okullar tatil edildi | SON DAKİKA

Deprem sonrası eğitime ara! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: Tüm Türkiye’de okullar tatil edildi | SON DAKİKA

Deprem sonrası eğitime ara! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: Tüm Türkiye’de okullar tatil edildi | SON DAKİKA
06.02.2023 17:17

OTOMATİK OYNAT

Haber 03:02
Deprem bölgesinde hava nasıl...
Haber 00:48
Minik çocuğu kurtaran polis:...
Haber 03:25
7.4 büyüklüğünde şiddetli...
Haber 06:20
"Artçı sarsıntılar devam...
Haber 02:34
Sağlık Bakanlığı'ndan Strep-A...
Haber 00:10
Katliam gibi kaza: 5 kişi...
Haber 06:37
Başkan Erdoğan'dan anlamlı...
Haber 01:56
Bahçelievler İETT kazasında...
Haber 01:17
Efeler diyarına 1.6 milyarlık...
Haber 01:41
CHP'li belediyenin hukuksuz...
Haber 00:55
MSB: PKK'lı 2 terörist etkisiz...
Haber 01:47
Ankara'da değişmeyen manzara!

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta peş peşe gelen depremler sonrası vatandaşlar arama motorlarından; ''MEB yarın okullar tatil mi? Türkiye genelinde okullar tatil mi? Türkiye de okullar tatil olacak mı?'' sorularını aratıyor. 81 ilde okullar için genelge yayınlandı. Milli Eğitim Bakanı Özer, "Tüm Türkiye'de okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Videoları

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Özer: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Tüm Türkiye'de okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz."

ÖSYM'DE SINAV BAŞVURU TARİHLERİNİ DEĞİŞTİRDİ
Öte yandan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler ve artçı sarsıntılar nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihlerini değiştirdiğini duyurdu.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 19 Mart'ta yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 26 Mart'ta yapılacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) için 9 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek.

12 Mart'taki Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1) için de 10 Mart'a kadar başvuru alınacak.

DEPREM SONRASI DEVLET SEFERBER OLDU
Türkiye'yi sarsan deprem sonrası devlet seferber oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan depreme ilişkin çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığına gitti.

Arama kurtarma çalışmalarına verildiğini ve kesintisiz sürdürüldüğünü belirterek, "Gün 85 milyon tek yürek, tek bilek olma günüdür." ded

SON DAKİKA