KAHRAMANMARAŞ'TA PEŞ PEŞE BÜYÜK DEPREMLER

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

YÜZYILIN FELAKETİ

Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen deprem 10 ilde şiddetli şekilde hissedilirken çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Tarihindeki 7,0 ve Daha Büyük Şiddetteki Depremler

● 1939 ERZİNCAN DEPREMİ – 7,9

● 1942 NİKSAR-ERBAA DEPREMİ – 7,0

● 1943 TOSYA-LADİK DEPREMİ – 7,2

● 1944 BOLU-GEREDE DEPREMİ – 7,2

● 1976 VAN-ÇALDIRAN DEPREMİ – 7,5

● 1999 GÖLCÜK DEPREMİ (MARMARA) – 7,5

● 1999 DÜZCE DEPREMİ – 7,2

● 2011 VAN DEPREMİ – 7,2

● 6 ŞUBAT 2023 KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ – 7,7

● 6 ŞUBAT 2023 KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ – 7,6

10 İL SARSILDI

Deprem özellikle Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı.



Deprem bölgelerinde geçici barınma merkezleri





Tüm Türkiye'de okullar tatil edildi. 3500 mehmetçik sahada arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıkladı.

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edilmesi ile bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadesine yer verildi.

6 Şubat'ta meydana gelen depremde ilk gün geride kaldı.

DAKİKA DAKİKA DEPREM BÖLGESİNDEN SON BİLGİLER



7 Şubat itibariyle bölgede yaşananlar ise şu şekilde;



7'Sİ YAKALANDI 1'İ TUTUKLANDI

18.53: EGM, "Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 135 hesap yöneticisi tespit edildi. 7 şahıs gözaltına alındı, 1'i tutuklandı. Yardımsever vatandaşlarımızı suistimal etmek isteyen internet sitelerinin kapatılması sağlandı." açıklamasında bulundu.











18.16: Türk Hava Yolları, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kayseri çıkışlı direkt uçuşların 13 Şubat'a kadar tek yön ücretsiz olacağını duyurdu.

AFAD SON DURUMU DUYURDU

18.00: AFAD, saat 18.00 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 3 bin 703 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 bin 286 kişinin yaralandığını bildirdi.



17.48: Soylu, "Kahramanmaraş'ta şu ana kadar 600 vatandaşımızı defnettik. Yabancı ve yerli Kahramanmaraş'ta 2000 profesyonel arama kurtarma birimi yaklaşık 96 ekip çalışmaktadır. 2 bölgeye konteyner kent kurulması için çalışma yapılıyor. Önümüzdeki 48 saat çok önemli. Yollarda yoğunluk olmamalı" dedi.



17.43: Türkiye geneline 18 bin jandarma 10 bin polis sevk edildi. 10 bine yakın jandarmanın sevki daha söz konusu.



17.37: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun devletin tüm kurumlarıyla seferberlik halinde olduğunu duyurdu. Soylu, "Birinci önceliğimiz arama - kurtarma çalışmalarıdır. Sadece Kahramanmaraş'ta 941 bina tamamen yıkılmış durumda.