PODCAST CANLI YAYIN
Deprem anı market kamerasında!

Deprem anı market kamerasında!

Marmaraereğlisi açıklarında saat 14.55’te meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem paniğe yol açtı. AFAD’ın aktardığı bilgilere göre sarsıntı, yerin 6,71 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem anı ise Bursa’da bir marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yayımlanan bilgiye göre, Marmara Denizi'nde, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında saat 14.55'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin Derinliği

Kaydedilen sarsıntının yerin 6,71 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi. Uzmanlar, bu tür sığ depremlerin çevre illerde daha fazla hissedilebildiğini vurguluyor.

Bursa'da Market Kamerasına Yansıdı

Deprem anı Bursa'da bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde raflardaki ürünlerin sallandığı ve vatandaşların kısa süreli panik yaşadığı görüldü.

Vatandaşlar Endişeli

Deprem, başta Tekirdağ ve çevresi olmak üzere İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde de hissedildi. Vatandaşlar kısa süreli endişe yaşarken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına dair bir olumsuzluk bildirilmedi.

Bunlar da Var

Sivas'ta köyde çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 1 ölü 2 yaralı
Sivas'ta köyde çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 1 ölü 2 yaralı
Antalya Serik’te feci kaza: Motosiklet kamyonun altında kaldı! 1 ölü
Antalya Serik’te feci kaza: Motosiklet kamyonun altında kaldı! 1 ölü
YENİ GÖRÜNTÜ: Güllü'nün naaşı başında yürek burkan görüntü! Sinir krizi geçirdi!
YENİ GÖRÜNTÜ: Güllü'nün naaşı başında yürek burkan görüntü! Sinir krizi geçirdi!
Peygamberlere küfreden sözde komedyen Egemen Şimşek tutuklandı!
Peygamberlere küfreden sözde komedyen Egemen Şimşek tutuklandı!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle