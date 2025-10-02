Deprem anı market kamerasında!
Marmaraereğlisi açıklarında saat 14.55’te meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem paniğe yol açtı. AFAD’ın aktardığı bilgilere göre sarsıntı, yerin 6,71 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem anı ise Bursa’da bir marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yayımlanan bilgiye göre, Marmara Denizi'nde, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında saat 14.55'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin Derinliği
Kaydedilen sarsıntının yerin 6,71 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi. Uzmanlar, bu tür sığ depremlerin çevre illerde daha fazla hissedilebildiğini vurguluyor.
Bursa'da Market Kamerasına Yansıdı
Deprem anı Bursa'da bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde raflardaki ürünlerin sallandığı ve vatandaşların kısa süreli panik yaşadığı görüldü.
Vatandaşlar Endişeli
Deprem, başta Tekirdağ ve çevresi olmak üzere İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde de hissedildi. Vatandaşlar kısa süreli endişe yaşarken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına dair bir olumsuzluk bildirilmedi.