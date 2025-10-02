Deprem anı market kamerasında!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yayımlanan bilgiye göre, Marmara Denizi'nde, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında saat 14.55'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin Derinliği

Kaydedilen sarsıntının yerin 6,71 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi. Uzmanlar, bu tür sığ depremlerin çevre illerde daha fazla hissedilebildiğini vurguluyor.

Bursa'da Market Kamerasına Yansıdı

Deprem anı Bursa'da bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde raflardaki ürünlerin sallandığı ve vatandaşların kısa süreli panik yaşadığı görüldü.

Vatandaşlar Endişeli

Deprem, başta Tekirdağ ve çevresi olmak üzere İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde de hissedildi. Vatandaşlar kısa süreli endişe yaşarken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına dair bir olumsuzluk bildirilmedi.