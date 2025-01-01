Denizli’de uçak kazası! Ters döndü: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 01 Ocak 2025 14:06 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2025 14:06

Dünya son günlerde uçak kazası haberleriyle sarsılıyor.



Güney Kore'den Kazakistan'a, Kanada'dan Norveç'e kadar farklı bölgelerde meydana gelen bu kazalar can kayıplarına ve ciddi hasarlara yol açtı.





DENİZLİ'DE KORKU DOLU ANLAR

Kazaların şoku henüz atlatılamamışken Denizli Çal'dan koruktan bir haber geldi.



Isparta'dan havalanan eğitim uçağı Çal ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi Ali Çeşmesi mevkisinde sert iniş yaptı.





İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.



UÇAK TERS DÖNDÜ

Ters dönen uçaktaki iki kişiden birinin yaralandığı öğrenildi.