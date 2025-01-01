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Denizli’de uçak kazası! Ters döndü: 1 yaralı
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Denizli'de uçak kazası! Ters döndü: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 01 Ocak 2025 14:06 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2025 14:06

Dünya son bir haftadır meydana gelen uçak kazalarının şokunu atlamamışken Denizli'den korkutan bir haber geldi. Isparta'dan havalanan eğitim uçağı Denizli Çal'da boş bir araziye sert iniş yapıp ters döndü.

Dünya son günlerde uçak kazası haberleriyle sarsılıyor.

Güney Kore'den Kazakistan'a, Kanada'dan Norveç'e kadar farklı bölgelerde meydana gelen bu kazalar can kayıplarına ve ciddi hasarlara yol açtı.

Isparta'dan havalanan eğitim uçağı Denizli'de sert iniş yaptı, 1 kişi yaralandı (AA)

DENİZLİ'DE KORKU DOLU ANLAR
Kazaların şoku henüz atlatılamamışken Denizli Çal'dan koruktan bir haber geldi.

Isparta'dan havalanan eğitim uçağı Çal ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi Ali Çeşmesi mevkisinde sert iniş yaptı.

Isparta'dan havalanan eğitim uçağı Denizli'de sert iniş yaptı, 1 kişi yaralandı (AA)

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

UÇAK TERS DÖNDÜ
Ters dönen uçaktaki iki kişiden birinin yaralandığı öğrenildi.

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