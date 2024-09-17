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Deniz Akkaya'ya 4 Ay 27 Gün Hapis Cezası!
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Deniz Akkaya'ya 4 Ay 27 Gün Hapis Cezası!

Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024, 12:01 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2024, 12:01

Eski manken Deniz Akkaya, 15 yaşındaki kızı A.Ö.'ye şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılandığı davada 4 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Akkaya'nın tartışma sırasında kızına demir termos içeren bir çanta ve kablosuz kulaklık fırlatıp fiziksel saldırıda bulunduğunu belirtti.

Eski manken Deniz Akkaya, 15 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla 4 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Eski manken Deniz Akkaya'nın 15 yaşındaki kızı A.Ö.'ye şiddet uyguladığı iddiasıyla 'altsoya karşı silahla basit yaralama' suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada karar çıktı.

İçinde demir termos bulunan çanta silah sayıldı

Mahkeme, olay günü Akkaya ile kızı A.Ö.'nün aralarında kimin başlattığı belli olmayan şekilde tartışma çıktığını, tartışma sırasında Akkaya'nın saldırıda kullanılmaya elverişli olan ve silahtan sayılan içinde demir termos bulunan çantayı ve kablosuz kulaklığı mağdura fırlattığını, ayrıca mağdura tekme ile tokat atıp boğazını sıktığını belirtti.

4 ay 27 gün hapis cezası
Mahkeme, bu gerekçelerle Akkaya'yı, kızı A.Ö.'nün kendisinden şikayetçi olmadığını da dikkate alarak 'altsoya karşı silahla basit yaralama' suçundan 4 ay 27 gün hapis cezasına çarptırdı.

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