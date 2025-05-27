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Demokrasiye darbe lekesi: 27 Mayıs 1960 darbesinin 65 yıl geçti! | ANALİZ
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Demokrasiye darbe lekesi: 27 Mayıs 1960 darbesinin 65 yıl geçti! | ANALİZ

Giriş Tarihi: 27.05.2025 14:01:10

Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 27 Mayıs 1960 darbesi, halkın iradesine karşı yapılmış ilk askeri müdahale oldu. Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes'in de yargılandığı Yassıada süreci, hukukun yok sayıldığı bir dönemi simgeliyor. Aradan geçen 65 yıla rağmen 27 Mayıs’ın acı mirası, milletin hafızasında ve vicdanında yaşamaya devam ediyor. Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden biri olan ve milletin vicdanında derin yaralar açan darbenin üzerinden 65 yıl geçti. İşte o süreçte neler yaşandığını anlatan analiz haberimiz...

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