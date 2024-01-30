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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 30 Ocak 2024, 15:59 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2024, 16:07

DEM'li Tülay Hatimoğulları Oruç'tan skandal açıklamalar: Kilise saldırısı üzerinden Müslümanları hedef aldı elebaşı Öcalan'a özgürlük istedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 31 Mart yerel seçimleri öncesi çiçeklerle ağırladığı terörün siyasi ayağı terörün siyasi ayağı DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, bugün Meclis kürsüsünden skandal açıklamalarda bulundu. Kilise saldırısını üzerinden Müslümanları hedef alan Oruç, terör örgütü elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan için yürüyüş gerçekleştireceklerini açıkladı. Oruç'un açıklamalarına sosyal medyadan tepki yağdı. Bir vatandaş, "CHP ön safta mı olacak?" diyerek Özel'e de tepki gösterdi.

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