Defne Samyeli kaçmaya çalışırken kameramanı ezdi! İşte saniye saniye panik anları 23.02.2020 13:13

Eski spiker yeni şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, önceki akşam bir mekanda sahne aldı. Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkının ortaya çıkmasından sonra yaptığı açıklama ile ihaneti kabul eden Defne Samyeli, sahnede yaşadığı sağlık problemi nedeni ile hastaneye gitti. 47 yaşındaki Defne Samyeli, muhabirlerin ayrıldığı sevgilisi Cem Yılmaz'la ilgili sorularından kaçmak için gaza basınca olanlar oldu...

Defne Samyeli önceki gece Nişantaşı'nda bir mekânda sahneye çıktı. Samyeli, sahneden iner inmez soluğu hastanede aldı. Boğazında bir problem yaşadığını belirten şarkıcı, "Boğazımda ufak bir sorun vardı" dedi. Kardeşi Sühan Samyeli ve mekân yetkilisi ile araçta olan Samyeli sorulardan kaçmak isterken talihsiz bir kaza yaşandı.

KAMERAMANIN AYAĞINI EZDİ

Ayrıldığı sevgilisi Cem Yılmaz'la ilgili sorulardan kaçmak için gaza basan Defne Samyeli, trafiğin ileride tıkanmasıyla yeniden durmak zorunda kaldı.