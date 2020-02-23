Haberler Galeri Magazin Defne Samyeli kaçmaya çalışırken kameramanı ezdi! İşte saniye saniye panik anları

Defne Samyeli kaçmaya çalışırken kameramanı ezdi! İşte saniye saniye panik anları

Eski spiker yeni şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, önceki akşam bir mekanda sahne aldı. Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkının ortaya çıkmasından sonra yaptığı açıklama ile ihaneti kabul eden Defne Samyeli, sahnede yaşadığı sağlık problemi nedeni ile hastaneye gitti. 47 yaşındaki Defne Samyeli, muhabirlerin ayrıldığı sevgilisi Cem Yılmaz'la ilgili sorularından kaçmak için gaza basınca olanlar oldu...

23.02.2020 12:56 - Son Güncelleme: 23.02.2020 13:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





