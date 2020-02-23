Defne Samyeli kaçmaya çalışırken kameramanı ezdi! İşte saniye saniye panik anları
Eski spiker yeni şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, önceki akşam bir mekanda sahne aldı. Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkının ortaya çıkmasından sonra yaptığı açıklama ile ihaneti kabul eden Defne Samyeli, sahnede yaşadığı sağlık problemi nedeni ile hastaneye gitti. 47 yaşındaki Defne Samyeli, muhabirlerin ayrıldığı sevgilisi Cem Yılmaz'la ilgili sorularından kaçmak için gaza basınca olanlar oldu...
23.02.2020 12:56
- Son Güncelleme: 23.02.2020 13:15
Defne Samyeli önceki gece Nişantaşı'nda bir mekânda sahneye çıktı. Samyeli, sahneden iner inmez soluğu hastanede aldı. Boğazında bir problem yaşadığını belirten şarkıcı, "Boğazımda ufak bir sorun vardı" dedi. Kardeşi Sühan Samyeli ve mekân yetkilisi ile araçta olan Samyeli sorulardan kaçmak isterken talihsiz bir kaza yaşandı.
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