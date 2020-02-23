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Defne Samyeli kaçmaya çalışırken kameramanı ezdi! İşte saniye saniye panik anları

Eski spiker yeni şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, önceki akşam bir mekanda sahne aldı. Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkının ortaya çıkmasından sonra yaptığı açıklama ile ihaneti kabul eden Defne Samyeli, sahnede yaşadığı sağlık problemi nedeni ile hastaneye gitti. 47 yaşındaki Defne Samyeli, muhabirlerin ayrıldığı sevgilisi Cem Yılmaz'la ilgili sorularından kaçmak için gaza basınca olanlar oldu...

23.02.2020 12:56 - Son Güncelleme: 23.02.2020 13:15
Defne Samyeli kaçmaya çalışırken muhabiri ezdi! İşte saniye saniye panik anları

Defne Samyeli önceki gece Nişantaşı'nda bir mekânda sahneye çıktı. Samyeli, sahneden iner inmez soluğu hastanede aldı. Boğazında bir problem yaşadığını belirten şarkıcı, "Boğazımda ufak bir sorun vardı" dedi. Kardeşi Sühan Samyeli ve mekân yetkilisi ile araçta olan Samyeli sorulardan kaçmak isterken talihsiz bir kaza yaşandı.

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Defne Samyeli kaçmaya çalışırken muhabiri ezdi! İşte saniye saniye panik anları

KAMERAMANIN AYAĞINI EZDİ
Ayrıldığı sevgilisi Cem Yılmaz'la ilgili sorulardan kaçmak için gaza basan Defne Samyeli, trafiğin ileride tıkanmasıyla yeniden durmak zorunda kaldı.

Defne Samyeli kaçmaya çalışırken muhabiri ezdi! İşte saniye saniye panik anları

Önündeki aracın yolu kapatmasından dolayı ilerleyemeyen şarkıcı, geri gitmek isteyince olanlar oldu. Panik halinde gaza basan Samyeli, bir kameramanın ayağını ezdi. 6-7 saniye boyunca lastiğini kameramanın ayağından çekemeyen şarkıcı şok geçirdi.

Defne Samyeli kaçmaya çalışırken muhabiri ezdi! İşte saniye saniye panik anları

Samyeli, "Çok özür dilerim, bu şekilde olunca problem oluyor. Bir sorun varsa, hemen hastaneye gidelim" dedi. Daha fazla konuşmak istemeyen şarkıcı, muhabirlerden müsaade alarak evine gitti.

Defne Samyeli kaçmaya çalışırken muhabiri ezdi! İşte saniye saniye panik anları

Ayağı ezilen ve hastaneye giden kameramanın, doku zedelenmesi yaşadığı öğrenildi.

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