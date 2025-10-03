PODCAST
DEAŞ yapılanmasına operasyon!
Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 11:30
Emniyet güçleri, terör örgütü DEAŞ’ın hücre yapılanmalarına yönelik peş peşe operasyonlar düzenledi. Çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, örgütün finans ve propaganda ağlarına ağır darbe vuruldu.
