Davutoğlu'nun FETÖ ağzıyla konuşan prensi İsmail Günaçar'ın babasının da diploma videosu çıktı 14.12.2019 18:13

Ahmet Davutoğlu'nun partisinin en genç Kurucular Kurulu Üyesi olarak parlatılmaya çalışılan İsmail Günaçar, parti tanıtım programında FETÖ'cülerin dilinden düşürmediği "diploma" geyiğini yapmasıyla tepki çekti. Günaçar tepkiler sonrası yine bir başka FETÖ taktiği olan inkar politikasına sarıldı. Günaçar sosyal medya hesabından skandalı inkar ederek "Yanlış anlaşıldım" dedi. Ancak Günaçar'ın FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen babası Recep Turgay Günaçar'ın da aynı sözleri sarf ettiği video ortaya çıktı.

Davutoğlu'nun ekibinde yer alan 22 yaşındaki İsmail Günaçar, gazetecilere yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik küstah ifadeler kullandı.

Günaçar, "Davutoğlu bilime önem veren birisi, en azından diploması var kendisinin. Bizim gençlerimize sahip çıkan ve dünyaca tanınan biri olduğu için bize liderlik yapabilecek birisi" dedi.

22 yaşındaki İsmail Günaçar'ın siyasete atıldığı ilk gün dile getirdiği bu sözler tepkilere neden oldu. Yeni kurduğu parti tarafından da uyarılan İsmail Günaçar, açıklama yaptı ve geri adım attı.

"BAĞLAMINDAN KOPARILDI..."

Twitter hesabından açıklama yapan Günaçar, "Büyük onur ve heyecan yaşadığım bir anda; bilime önem verme, akademik kariyer sahibi olma ve en önemlisi liyakat ve ehliyet anlamında kast ettiğim "diploma" kelimesi, benim Sn. Cumhurbaşkanına yönelik herhangi bir ifadem olmamasına rağmen bağlamından koparılarak linç başlatıldı" dedi.

BABASI DA AYNI SÖZLERİ SARF ETMİŞ

Ancak İsmail Günaçar'ın babası Recep Turgay Günaçar'ın da kendisine ait Youtube hesabında Erdoğan'ın diploması olmadığını kesin bir dille ifade ettiği görüldü. ABD'de "Guy Gunacar" ismiyle diş hekimliği yapan Recep Günaçar'ın FETÖ bağlantıları olduğu iddiaları sosyal medyada dillendirilirken kendisinin 15 Temmuz'dan sonra Erdoğan ve AK Parti'yi eleştiren videolar çekerek Youtube'da yayınlaması da dikkat çekti.