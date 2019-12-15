İstanbul metrosunda bir kadın, başörtülü kadına "Kara Fatma" diyerek saldırdı! 15.12.2019 09:55

İstanbul’da metroda bir kadın, başörtülü kadınlara “Kara Fatma” diyerek hakaret edip saldırdı. Ortalığın karıştığı görüntüler sosyal medyada yayılınca tepkiler çığ gibi büyüdü. Bazı hesaplar Kara Fatma’nın kim olduğunu hatırlatarak, “Keşke siz de Kara Fatma kadar olabilseniz” ifadelerini kullandı.

İstanbul metrosunda bir kadının, başörtülü kadınlara hakaret etmesi büyük tepki topladı. Metroda bir yolcunun tarafından çekilen görüntülerde, henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın, başörtülü kadınlara "Kara Fatma" diyerek hakaret etti, saldırdı.

Ortalığın bir anda karıştığı görüntülerde başörtülü genç bir kız, "Polis istiyorum, polis çağırın" diye bağırdı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Tepki çeken görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından "Kara Fatma" etiketi Twitter'da gündem oldu. Binlerce Twitter kullanıcısı, söz konusu görüntülere tepki göstermek için "Kara Fatma" etiketiyle paylaşım yaptı.

KARA FATMA KİMDİR?

"Kara Fatma"nın hakaret olarak kullanılması ayrı bir cehalet örneği. Bilindiği üzere "Kara Fatma" olarak bilinen Fatma Seher'in cesareti ve fedakarlığı, Türk kadınının kurtuluş mücadelesine verdiği katkıyla bilinir.

Fatma Seher Sivas Kongresinde Mustafa Kemal'in izniyle savaşa katılır. Kara lakabını ve üsteğmen rütbesini Mustafa Kemal'den alır İstiklal Harbinde 300 kişilik birliği komuta eder.