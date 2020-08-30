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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu
30.08.2020 23:07

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından Zafer Bayramı’na özel konser verdi. Konser sonrası 300 insansız hava aracı (İHA) ile "30 Ağustos Zaferi" temalı ışık gösterisi düzenlendi.


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