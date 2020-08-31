Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Rabbim nice zaferleri bu necip millete nasip eylesin

31.08.2020 00:25

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "30 Ağustos Zafer Bayramımızı 300 İHA ile gerçekleştirdiğimiz muhteşem ışık gösterisiyle bambaşka bir heyecan yaşayarak kutladık. Heyecanımıza ortak olan aziz milletimize sonsuz teşekkürler. Rabbim nice zaferleri bu necip millete nasip eylesin." dedi.