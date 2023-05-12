14 Mayıs 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Adaylığı için yarışan 4 isimden biri olan Muharrem İnce adaylıktan çekildiğini açıkladı. Memleket Partisi liderinin adaylıktan çekilmesinin ardından akla gelen ilk soru İnce'ye verilen oylar ne olacak? Oy pusulaları ne olacak? İnce için Yurt dışında kullanılan oyların akıbeti ne olacak? Yurtdışından gelen oyları geçerli sayılacak mı? İşte detaylar...