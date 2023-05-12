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Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce'ye verilen oylar ne olacak? | VİDEO

Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce'ye verilen oylar ne olacak? | VİDEO
12.05.2023 16:59

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14 Mayıs 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Adaylığı için yarışan 4 isimden biri olan Muharrem İnce adaylıktan çekildiğini açıkladı. Memleket Partisi liderinin adaylıktan çekilmesinin ardından akla gelen ilk soru İnce'ye verilen oylar ne olacak? Oy pusulaları ne olacak? İnce için Yurt dışında kullanılan oyların akıbeti ne olacak? Yurtdışından gelen oyları geçerli sayılacak mı? İşte detaylar...

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Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklamasıyla konu hakkında araştırmalar hızlandı. İşte detaylar...

MUHARREM İNCE ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce saat 14.00'de adaylıktan çekilme ve hakkındaki iddialara dair partisinin genel merkezinde açıklama yaptı. İnce, "Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum" dedi.

MUHARREM İNCE OYLARI NE OLACAK?
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi oy pusulalarında değişiklik gerektirmeyecek.

Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 12. maddesi, "Birinci oylamada, kesin aday listesinin Resmi Gazete'de yayımından itibaren, oy verme günü saat 17.00'ye kadar listede meydana gelecek eksilmeler, değişikliği gerektirmez." hükmünü içeriyor.

Bu sebeple 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde yarışacak dört adaydan biri olan İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından seçmenin önüne gelecek oy pusulasında değişiklik olmayacak.

Adaylıktan çekilmesine rağmen İnce'ye verilecek oylar geçerli sayılarak döküm cetvellerine işlenecek.

İnce'nin adaylıktan çekilmesi için Yüksek Seçim Kuruluna bildirimde bulunmasının gerekmediği ve çekilme kararının hukuki sonucunun olmadığı öğrenildi.

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