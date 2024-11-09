Çöken balkondan zemine düşen işçi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 17:43 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2024 17:43

İzmir'de balkon çöktü, 39 yaşındaki işçi hayatını kaybetti. Olay, Çamlıpınar Mahallesi'nde bulunan bir inşaat halindeki binada meydana geldi. 6 katlı binanın 5'inci katındaki dairenin balkonu işçilerin çalışma yaptığı esnada çöktü. İşçilerden birisi kendisini evin içerisine atarak canını zor kurtarırken, 4 çocuk babası 39 yaşındaki Süleyman Polat, metrelerce yükseklikten zemine düştü. İşçi arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince kalbi duran Polat, yapılan ilk müdahalenin ardından hayata dönderildi. Ardından ambulans ile Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Polat, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

"İNSANLARIN HAYATIYLA OYNUYORLAR"

Dayısı Polat'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Nurullah Tuncer, "Yıllardır bende bu işin içerisindeyim. İnsan ailesiyle birlikte balkonda oturamayacak mı? Ailesiyle birlikte aşağıya mı gelsin. Böyle bir saçmalık olmaz. Dayım 4 çocuğunu geride bıraktı. Ne diyeceğimi bilmiyorum. İşçilik böyle yapılmaz. İnsanların hayatıyla oynuyorlar. Bu kadar ince beton olur mu?" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.