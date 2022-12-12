Bursa merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınıp, tutuklanan 12 şüphelinin, tatil için Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kadınları hedef aldıkları tespit edildi.

Fuhşa zorlanan 13 kadından Rus uyruklu jinekolog Oksana A.'nın (37), tatil için geldiği Mardin'de suç örgütü üyeleri ile tanışarak arkadaşlık kurduğu, en son 2,5 ay önce de tatil için Türkiye'ye davet edilerek tuzağa düşürüldüğü öğrenildi.

13 KADIN KORUMA ALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kadınların çalışma vaadiyle Türkiye'ye getirilip zorla fuhşa zorlandığı bilgisine ulaştı.

Ekipler bu bilgi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 3 Aralık'ta, Bursa, İstanbul ve Balıkesir'de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, yabancı uyruklu kadınları zorla fuhşa sürüklediği tespit edilen 1'i yabancı uyruklu, 3'ü kadın, 12 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'ye getirilip zorla fuhşa sürüklenen 13 kadın ise koruma altına alındı.

ŞİFRE: YENİ ARAÇLARIMIZ GELDİ

Evlerde ele geçirilen dijital materyalleri inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kadınları ilişkiye zorladıkları kişilerle 'Yeni araçlarımız geldi' şifresiyle konuştuklarını tespit etti.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise kadınlara ait pasaportlar, çok sayıda telefon ve fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 21 bin lira ele geçirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Koruma altına alınan, şüphelilerin Türkçe isimler verip, erkeklerle de bu isimle tanıştırıldığı yabancı uyrkulu Z.K., ‌N.G., ‌S.R., ‌N.E., ‌M.Y., ‌D.M., ‌S.S., ‌O.A., ‌A.A., ‌M.D., ‌S.D., ‌F.M. ve ‌A.A. isimli kadınlar, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Şüpheliler Mithat D., ‌Hüseyin K., İbrahim E., Sercan G., Ümit K., ‌Gazi D., ‌Uğur Y., ‌Uğur T., ‌Serkan A., ‌Buse G., ‌Sebahat P. ile ‌Mukhabbat K. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

RUS JİNEKOLOGA TUZAK

Kurtarılan kadınlardan Rus uyruklu Oksana A.'nın ülkesinde jinekolog olduğu, tatile geldiği Mardin'de suç örgütü üyeleriyle tanışarak arkadaşlık kurduğu belirlendi. Ülkesine dönen Oksana A. ile telefonla görüşmeye devam eden şüphelilerin onu tatil için davet ettikleri tespit edildi.

En son 2,5 ay önce Türkiye'ye gelen Oksana A.'ya zorla fuhuş yaptırıldığı saptandı. Oksana A. ve diğer kadınlar, sınır dışı edilerek ülkesine gönderildi.