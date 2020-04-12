Çin'in Ermenistan'a gönderdiği kolilerdeki "Ağrı Dağı notu sonradan eklendi" açıklamalarının yalan olduğu ortaya çıktı! 12.04.2020 12:50

Ölümcül koronavirüs salgınını büyük ölçüde atlatan Çin, salgınla mücadele kapsamında diğer ülkelere yardıma başladı. Ermenistan’a da tıbbi malzeme yardımında bulunan Çin, kolilerin üzerine “Dostluğumuz Ağrı Dağı’ndan daha yüksek ve Yangtze nehrinden daha uzun olsun” yazarak algı operasyonu gerçekleştirmişti. Skandalın ortaya çıkmasının ardından açıklama yapan Büyükelçi Deng Li, söz konusu notun sonradan eklendiğini iddia etmişti. Ancak skandal notun sevkiyat yüklemesi yapılırken de bulunduğu ortaya çıktı.

100 bini aşkın insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının çıkış yeri olan Çin'de hayat yavaş yavaş normale dönüyor.

Salgının ilk başlarında dünyadan yardım talep eden Çin, şimdi kendisi yardım dağıtıyor. Bu yardımlar kapsamında Ermenistan'a tıbbi malzeme desteğinde bulunan Çin, Ağrı Dağı'nı Ermenistan'a atfederek bir skandala imza atmıştı.

AĞRI DAĞI'NI ERMENİSTAN'A ATFETTİ!

Çin'in Ermenistan'a gönderdiği yardım kutularındaki imalı mesajda, "Dostluğumuz Ağrı Dağı'ndan daha yüksek ve Yangtze nehrinden daha uzun olsun." ifadeleri yer almıştı.

DIŞİŞLERİ SKANDAL İLE İLGİLİ HAREKETE GEÇTİ!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ermenistan'a gönderdiği yardım paketlerinde Ağrı Dağı'na atıfta bulunduğu haberleri üzerine gerekli girişimlerin yapıldığını ve izahat istendiğini bildirdi.

Sözcü Aksoy, Çin'in, Kovid-19 salgınıyla mücadelede Ermenistan'a gönderdiği yardım paketlerinde Ağrı Dağı'na atıfta bulunulması hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi. Söz konusu haberler üzerine dün Dışişleri Bakanlığı tarafından, Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li ve Pekin'de Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulduğunu ve izahat istendiğini belirten Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Büyükelçi Deng, Ermenistan'a gönderdikleri yardımların, bir yerel yönetim tarafından hazırlandığını ve bir özel şirket tarafından Erivan'a ulaştırıldığını, söz konusu yerel yönetim tarafından paketlerin üzerine sadece Çince ifadeler yazıldığını ve bunlarda Ağrı Dağı'ndan bahsedilmediğini, Ağrı Dağı'na atıf yapan İngilizce ifadelerin ise sonradan eklendiğinin anlaşıldığını bildirmiştir."

Aksoy, Deng'in, halihazırda durumun araştırılmakta olduğunu ve sonuçla ilgili Türk tarafına bilgi verileceğini söylediğini aktararak "(Büyükelçi Deng) Bu vesileyle Çin'in Türkiye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu ifade etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

ÇİN YALAN SÖYLÜYOR!

Ancak Çin Büyükelçisi Deng Li'nin dediği gibi Ağrı Dağı ile ilgili ifadelerin sonradan yerleştirilmediği ortaya çıktı. Söz konusu kolilerin üzerinde Çin'den gönderilmeden önce de aynı skandal ifadelerin olduğu paylaşılan bir videoda görüldü.

TAKVİM.COM.TR / ÖZEL HABER