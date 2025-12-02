Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan CHP'ye tepki!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 28. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile 18. Dönem İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde yaptığı konuşmada isim vermeden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ve CHP yönetimine yüklendi. Tunç, "Hakim ve savcılarımızı hedef gösteren, yargı mensuplarımızın itibarını zayıflatmaya çalışan hiçbir girişim 'ifade özgürlüğü' perdesiyle haklı gösterilemez. Adaletin omurgasını oluşturan yargıyı yıpratmaya çalışanlara karşı tavrımız nettir. Hiç kimsenin hukuku sabote etmesine, adaletin itibarına gölge düşürmesine asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.