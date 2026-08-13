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Şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada skandal ses kaydı: "Aklanma albümü" ve kaçış planı ortaya çıktı

Şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada skandal ses kaydı: "Aklanma albümü" ve kaçış planı ortaya çıktı

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Şarkıcı Güllü’nün evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturmada skandal ses kayıtları dava dosyasına girdi. Şarkıcı Güllü’nün evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturmada, Tuğyan Ülkem Gülter’in Seyhan Soylu ile “aklanma albümü” ve PR planına ilişkin, nişanlısı Kervan Eminoğlu ile ise kaçış planına ilişkin konuşmaları ortaya çıktı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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